¿Usted es de las miles de personas que tenía ahorrada plata en Desyfin? Esto le va a interesar mucho

Hay una muy buena noticia para miles de personas que tenían platica ahorrada en la financiera Desyfin.

La Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese) confirmó este martes 1.° de julio que van a comenzar el pago directo a los ahorrantes de Desyfin, a partir del próximo agosto.

¿Usted es de las miles de personas que tenía plata en Desyfin? Esto le super interesa. (Rafael Pacheco Granados)

“La Administración de la Resolución de Financiera Desyfin S.A. iniciará el 18 de agosto el pago del 100% de los recursos a 2.989 personas con depósitos garantizados hasta por ₡6 millones (74% de los ahorrantes de la Financiera).

LEA MÁS: Si hoy tiene cita en la CCSS mejor esté atento porque hay paro y podría afectarlo

“Para el caso de los 1.031 depositantes no garantizados (26% restante), el 22 de agosto se realizará el pago directo de los ₡6 millones garantizados más el 48,97% sobre el exceso de ese monto, conforme a la fecha de vencimiento", confirma la Sugese.

Buenas noticias para quienes eran ahorrantes en Desyfin

Esta buena noticia significa que la Financiera realizará una devolución a los ahorrantes de ₡63.839 millones, según la información con fecha de corte al 31 de mayo de 2025.

“La devolución de los depósitos garantizados se realizará, únicamente, en colones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9816, mientras que el monto que corresponda sobre el exceso de los ₡6 millones se pagará en la moneda en la que el ahorrante tenga los recursos, sea en colones, dólares o ambas", agrega Sugese.

En octubre del año pasado Desyfin fue allanada por nuestras autoridades. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

A partir de aquí, quienes tenían platica en Desyfin deben poner mucha atención porque para poderles depositar el dinero es necesario que cada depositante formalice las cuentas IBAN de su preferencia ante la Resolución, entre el 1 al 11 de julio.

LEA MÁS: Esta es la bronca por la que investigan al ministro de Justicia y por la que renunció a su inmunidad

Este trámite es exclusivamente personal y se podrá hacer de dos formas:

Gestión virtual. Únicamente, a través del formulario habilitado en el sitio web oficial de la Financiera AQUÍ, en donde se publicarán los requisitos de formalización de las cuentas IBAN. Para este trámite se requiere contar con un certificado de firma digital.

Gestión presencial. En las oficinas centrales de la Financiera, ubicadas en el Centro 27 en Guachipelín de Escazú, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, habrá un notario público para autenticar las firmas en los formularios físicos, sin costo para el ahorrante, provisto por la Resolución los días 3, 8 y 10 de julio, de 10:00 a. m. a 4:00 p.m.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero rindió el años pasado un Informe final Intervención Financiera Desyfin S.A. (Marvin Caravaca)

Tenga claro que, solamente, de esas dos formas se podrá completar el proceso para recibir la plata.

LEA MÁS: Joven pasará de ordeñar vacas a estudiar en instituto donde deciden al Nobel de Medicina

Es importantísimo también que la buena noticia no se le transforme en mala, por eso, recuerde no compartir contraseñas, usuarios digitales o cualquier otra información sensible por teléfono, páginas o enlaces web, ni tampoco por mensajes de texto o de redes sociales tales como WhatsApp.

Si usted tenía plata en la Financiera Desyfin es importantísimo que se lea esta nota.