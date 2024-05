Usted podría volverse millonario con los acumulados de la JPS con tan solo invertir ¢1.500

Así como lo lee, usted está a 1.500 colones de poder volverse millonario con los Acumulados de la Junta de Protección Social (JPS).

Para este viernes 17 de mayo el sorteo de los chances lo puede convertir en un suertudo cargado de millones de colones porque habrá mucho dinero en juego.

Este viernes 17 de mayo los chances tienen un aguacero de millones para regalar, si quiere mojarse, cada pedacito vale 1.500 colones. (Rafael Pacheco Granados)

En primer lugar, está el acumulado 1 que tiene una bolsa de ¢1.200 millones, eso significa que este viernes que viene con solo un pedacito de chances que compre, el cual vale ¢1.500, se puede ganar ¢120 millones, ya que los chances son en emisión doble y cada entero trae cinco pedacitos y vale ¢7.500.

La lluvia de millones sigue porque está el acumulado 2, el cual está en ¢475 millones, o sea, por cada pedacito de chances se puede ganar ¢47,5 millones.

Para este viernes la tómbola del acumulado tendrá 24 bolitas con premios extra y dos bolitas con la palabra Acumulado.

Si no salen los acumulados este viernes, para el domingo 19 de mayo el acumulado 1 sube a ¢1.225 millones y el 2 a ¢500 millones.

Con esto queda claro que los dos acumulados lo pueden volver millonario de la noche a la mañana, así que es el momento de jugar y ganar.

Pero ahí no queda todo, ya que el aguacero de plata no para. Tan solo les hemos hablado de los acumulados, no se les puede olvidar que el sorteo de chances tiene sus propios millones para regalar.

Para este viernes, como ya lo dijimos, el pedacito vale ¢1.500 y el entero ¢7.500. El premio mayor de los chances es de ¢240 millones y cada pedacito pagará ¢24 millones. El segundo premio es de ¢74 millones y el tercero de ¢18 millones.