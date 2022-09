Usuaria detecta lo que podrían ser cobros hormigas que hackers hacen en Uber

Una lectora nos escribe toda preocupada e indignada porque después de que hackearon a Uber el asunto para ella, al usar la plataforma digital de transporte de personas, le comenzó a oler medio raro.

Como en varias notas con expertos en ciberseguridad les advertimos que es mejor cambiar las tarjetas de crédito y débito que se tienen registradas en Uber, además, que el doctor Henry Lizano, director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR), nos recomendó revisar los estados de cuenta de los últimos seis meses, como mínimo, para ver si existían cobros hormiga que podrían ser parte de la estrategia de los hackers.

Este es el pantallazo que nos manda la usuaria de Uber. (Captura de pantalla)

Pues bien, una usuaria de Uber realizó un viaje el pasado 18 de setiembre y nos manda un pantallazo bien extraño porque Uber le cobra el viaje, hasta ahí todo normal, pero después hay dos cobros pequeñitos de ₵269,10 y ₵284,70.

“Me extraña demasiado porque Uber siempre cobra el viaje de un solo, nunca le cobra a uno a poquitos un mismo viaje”, nos dice la usuaria de Uber de quien nos reservamos el nombre.

Cada cobro no llega ni a 300 colones y es por eso que nos acordamos de lo que nos dijo el experto de la UCR.

“Es un hecho que el hackeo a Uber no es algo nuevo. Conozco muchas personas que vienen comentándome que les rebajaron que cien colones, que 200, que 300 colones de Uber, como esa cantidad no es significativa, pues no hacen nada, es muy poca plata para reclamar.

Ingeniero en computación de la UCR le pide que revise si usted está financiando un hacker

“Eso se llama robo hormiga, es el robo a las cuentas de las personas a poquitos, es tan poco dinero que no activa las alertas de los bancos que emiten las tarjetas, no activa las alarmas de Visa o Mastercard, pero se dan y seguido”, explicó.

La semana pasada Uber fue hackeada en Estados Unidos. (Cortesía)

Y lo principal que nos recordó fue cuando le preguntamos ¿Eso qué significa? “Saque sus tarjetas de crédito y débito de Uber. Vaya al banco y cambie esas tarjetas.

“Pague en efectivo en Uber y hágase un gran favor, pida un estado de cuenta del último año para que confirme que no le han estado haciendo robos hormiga de sus tarjetas, confirme que usted no está financiando a un hacker que mes a mes le roba poquitos de su dinero”, respondió.

Ya le hicimos la consulta a Uber para ver si esos cobros están bien, si todo está normal, pero todavía no nos ha respondido.