Usuario del hospital de Heredia se quejó de funcionario por alzarle la voz y por jugar Solitario en la computadora del centro médico

Un asegurado denunció a un funcionario del hospital San Vicente de Paúl, en Heredia por levantarle la voz al pedirle un permiso y jugar Solitario en la computadora del centro médico. Cortesía.

Un usuario del hospital San Vicente de Paúl de Heredia solicitó el despido de un trabajador de ese centro médico, luego de que, aparentemente, le faltara el respeto a él y su esposa, recién dada a luz y, además, usara la computadora del hospital para jugar “Solitario”.

Jordy Temple conversó con La Teja y contó que su esposa Sianny dio a luz a su bebé por cesárea, el 3 de julio anterior. El bebito nació a las 32 semanas de gestación y desde que nació está internado en el centro médico. El 13 de julio, la pareja vivió un mal momento cuando, supuestamente, el señor, quien trabaja para el área de Información del hospital, les alzó la voz y les negó un permiso.

“Mi esposa va todos los días para cuidar a Liam, nuestro bebé. En uno de esos días, el 13 de julio, llegamos al hospital y mi esposa ocupaba que la acompañara al segundo piso, en neonatos, porque estaba mareada, y se le había reventado un hilo de la herida.

LEA MÁS: Universidades y organizaciones volverán a las calles para exigir mejoras en la educación pública

“Nos acercamos a la ventanilla de información, le pedimos al señor un permiso para que yo pudiera dejar a mi esposa y luego me devolvía, pero nos dijo que no. En un momento me golpeó la mesa, me habló fuerte y me dijo que no me iba a dar ningún permiso, y yo me enfadé y fui donde los oficiales de seguridad para comunicarme con el supervisor”, afirmó.

Jordy y su esposa están muy ofendidos con la situación. El 28 de julio, mientras esperaba a su esposa, pescó al trabajador jugando “Solitario” y un día después presentó una queja en la Contraloría de Servicios.

“Yo pedí el despido inmediato del señor, porque no puede ser posible que uno sea atendido de mala manera y, sobre todo, que los recursos del Estado se usen para que la gente se divierta en tiempo laboral”, afirmó.

La Teja le consultó al hospital por la denuncia del asegurado y esto informaron, a través de su departamento de prensa.

“En respuesta a la consulta, efectivamente, ya se inició con el proceso respectivo en este tipo de casos, fue instruida una investigación hacia el caso denunciado”.