Usuarios de bus llevan más de un año aguantando malos olores por huecos en la calle

Cansados de soportar el mal olor y hasta de ser bañados --en algunas ocasiones-- con aguas negras, vecinos de Calle Mesén, en La Unión de Cartago, denunciaron que llevan más de un año esperando que reparen dos huecos que están frente a la parada de bus.

Los vecinos señalan que han hecho el reporte a la muni de La Unión y que no han recibido respuesta.

Huecos con aguas negras en Calle Mesen afectan a pobladores al emitir mal olor.

“Es una situación bastante preocupante para todos nosotros, los vecinos de calle Mesén, porque ese daño en la carretera o ese hueco en la carretera está lleno de agua y aguas negras, por lo que el olor que desprende es bastante fuerte, está al frente de una parada de buses.

“Pasan bastantes niños que todos los días van hacia la escuela o colegio y personas que toman el autobús, nos vemos expuestas a accidentes por los carros que se capean o se van en el hueco y por problemas de salud, ya que los mismos carros que bajan, pringan a las personas que van caminando sobre la calle”, manifestó Marcos López, vecino de la zona.

¿Qué dice la muni y Conavi?

La Teja se contactó con el área de comunicaciones de la muni en La Unión y ahí nos respondieron que todos los contratos para ejecutar los programas de mantenimiento se encuentra finalizados y que para atender esta situación se debe esperar que Conavi lo incluya para los próximos proyectos, ya que estas reparaciones le corresponden a dicha institución, por ser una ruta nacional.

“Todas las solicitudes de mantenimiento se estarán incluyendo dentro de las necesidades viales a atender y al contar nuevamente con contratos, se ejecutarán los programas de mantenimiento vial de acuerdo con los alcances establecidos en el marco de la Ley de creación del Conavi, competencias, prioridades de la zona, necesidades de cada solicitud y al contenido presupuestario”, expresó la muni.

En el lugar donde se ecuentran estos huecos que emiten mal olor es una para de bus.

De igual manera, el Conavi respondió a nuestra solicitud y señaló que, “la afectación señalada obedece, en principio, a la existencia de una tubería obstruida, como posible causa”.

Con relación a las reparaciones Conavi asegura que estas se podrían estar realizando hasta el segundo trimestre del año, sin especificar fecha.

“Es importante mencionar que producto de los nuevos contratos de conservación, promovidos por este Consejo, los cuales se encuentran en proceso de adjudicación, se estarán ejecutando los programas de mantenimiento vial a partir del segundo trimestre del corriente y de esta forma dar atención oportuna a la afectación denunciada”, respondió Conavi.

Sin respuesta a pobladores

Pese a la respuesta emitida recientemente por las instituciones, los vecinos de calle Mesén aseguran que desde el año pasado han reportado este problema y que nunca han tenido respuesta y que cuando lograron responder, solo les decían que lo iban a tramitar.

Marcos López, vecino de La Unión ha denunciado esta problematica ante la muni y no ha recibido respuesta.

“Algunos vecinos hemos llamado a la Municipalidad y no dan respuesta, en algunas ocasiones nos dicen que es una ruta nacional y que no se puede arreglar, en otras ocasiones dicen que van a tramitar y que nos van a responder, pero no nos dan respuesta, hace siete meses, yo hice un reporte y aún no tengo respuesta alguna”, expresó el vecino de calle Mesén.