¿Va a comprar el árbol de Navidad en estos días? Primero vea esta información

Si el árbol se cae del carro podría causar un accidente. Foto: Rafael Murillo. (Rafael Murillo Rodriguez)

Muchas personas ya están en modo Navidad.

Casas y comercios decorados, luces navideñas, cafecitos con tamal, los amigos secretos y las famosas botas navideñas de oficina ya están en lo más y mejor.

Hay familias que ya sacaron el árbol que tenían guardado en una caja para armarlo y llenarlo de adornos y luces; sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren el olorcito a ciprés de uno de verdad.

Si usted tiene pensado ir a comprar el suyo en estos días, primero tenga en cuenta estos consejos que dio el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que lleve alegría con el árbol y no termine más bien causando una tragedia.

El arbolito no debe tapar la visibilidad de los espejos ni el parabrisas trasero. Foto: Mayela López. (Mayela López)

“Para los que sí tienen espíritu navideño, hoy es un día que muchos aprovechan para ir por el arbolito de ciprés, es una oportunidad para salir en familia, pasear, respirar aire fresco y regresar con el arbolito, para decorarlo, pero es importante que todo salga bien y por eso es vital amarrarlo bien al techo (no olvide llevar unas cobijas para que no le raye la pintura del carrito) y que no nos obstruya la visibilidad por los espejos retrovisores y que no tape las luces ni la placa.

“Si un árbol o cualquier objeto cae a la carretera, podría provocar una tragedia”, aseguró el MOPT.