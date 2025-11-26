¿Va a sacar la licencia? Aproveche el horario ampliado en diciembre

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) informó que durante el mes de diciembre habrá horario ampliado en varias sedes para aquellas personas que necesitan aplicar la prueba práctica de manejo. Así que, si usted todavía quiere sacar la licencia de conducir, aproveche esta oportunidad.

LEA MÁS: Candidato a vicepresidente del PLP dijo algo sobre frecuencias de radio y televisión que preocupa y causa alarma

El horario ampliado se aplicará en 5 de las 13 sedes que tiene la DGEV en el país. Se tratan de las que están ubicadas en San José (Ciudad Vial), Liberia, Puntarenas, Guápiles y Heredia.

Los aspirantes a la licencia pueden aprovechar esta oportunidad del 2 al 19 de diciembre, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Es decir, se amplió 3 horas más del horario habitual para darles más tiempo a las personas para que saquen su licencia.

Habrá horario ampliado en diciembre en varias sedes de la Dirección General de Educación Vial para aquellas personas que necesitan sacar la licencia de conducir. (MOPT/MOPT)

Asimismo, las sedes de San José y Heredia también tendrán horario ampliado los sábados 6, 13 y 20 de diciembre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

LEA MÁS: Informe de Colypro confirma grave deterioro en condiciones de los docentes en centros educativos

¿Qué se debe hacer para matricular la prueba práctica?

Lo primordial para que haga la prueba práctica de manejo es que tenga aprobada la prueba teórica.

Si ya cuenta con el examen teórico aprobado y haya practicado suficiente, debe matricularse. Es importante que cuente con sus credenciales de ingreso al Sistema de Acreditación de Conductores (SAC), es decir, el usuario y la contraseña.

Además, se debe contar con el pago de la prueba, cuyo monto es de 5.000 colones y se puede cancelar en las entidades financieras autorizadas.

Habrá horario ampliado en diciembre en varias sedes de la Dirección General de Educación Vial para aquellas personas que necesitan sacar la licencia de conducir. (MOPT/MOPT)

Por medio del sitio web de la DGEV, se puede hacer la matrícula de la prueba práctica de manejo. Se debe llenar un formulario y agendar la fecha de la cita para realizarla.

Las autoridades recordaron a las personas que no se realiza ningún trámite relacionado con la licencia de conducir fuera de las oficinas. Tampoco se solicitan pagos a números o cuentas particulares.

LEA MÁS: La increíble historia de David Araya, el joven que repitió la nota perfecta del examen de admisión de la UCR