¿Va de compras este viernes negro? Esto es lo que advierte la Policía de Tránsito

¿Va a ir de compras para aprovechar los descuentos en Viernes Negro? Tome en cuenta que la Policía de Tránsito realizará un operativo durante este viernes y el fin de semana para garantizar la fluidez vial.

A partir de las 6:00 a.m. de este viernes 28 de noviembre, un total de 271 oficiales de Tránsito realizan trabajos de vigilancia y regulación.

La Policía de Tránsito recordó a los consumidores ser pacientes, ya que pueden ser sancionados si avanzan contravía para ingresar a un comercio de forma expedita y ahorrarse la fila, o llevan productos en el techo del carro sin el debido cuidado.

Además, recordó a los conductores que pueden ser multados con 364.000 colones y la acumulación de 6 puntos en la licencia si realizan un giro indebido en zona demarcada con línea continua.

Los oficiales pueden retirar vehículos mal estacionados con ayuda de plataformas y grúas.

Algunos puntos donde habrá presencia policial son los alrededores del Registro Nacional en Curridabat, la entrada a Heredia por Los Lagos, Escazú, Santa Ana, la radial Alajuela, San Francisco de Heredia, la entrada a Cartago, los sectores de la Fuente de la Hispanidad y de Garantías Sociales y las vías principales de ingreso a Desamparados.

Esta es la segunda conducta más sancionada en carretera

La Policía de Tránsito indicó que el estacionamiento indebido es la segunda conducta más sancionada en carretera, con 24.428 boletas. Circular incumpliendo las prohibiciones establecidas es la primera, con más de 40.000 multas.

Las autoridades comentaron que se confecciona una multa por estacionamiento indebido cada 18 minutos, en promedio.

El estacionamiento en zona ilegal implica una multa de 61.000 colones y se podría decomisar las placas o el vehículo.

La Policía de Tránsito realizará operativos en carretera este viernes 28 de noviembre y el fin de semana para garantizar la fluidez vial. (MOPT/MOPT)

La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar y hacer respetar los parqueos preferenciales, que son habilitados para personas adultas mayores, personas con alguna condición de discapacidad y mujeres embarazadas.

