Ustedes me perdonarán, pero en cuanto vi la vacuna mejor corrí la silla para atrás. Eso de las agujas no me gusta mucho. Cuanto se trata de chucear a alguien yo no tengo ningún problema, pero cuando la aguja se me queda viendo a mí, la verdad es que me hago un poquito para atrás y me hago el loco.