Vacuna contra la fiebre amarilla ya es obligatoria, pero en Costa Rica no hay

Alejandro Mederas, Jose Pablo Monge y Manfred Peters son solo tres de los cientos de ticos que han tenido que correr para ver dónde encuentran la vacuna contra la fiebre amarilla, en un momento en que la obligatoriedad de contar con la dosis para viajar entró a regir.

La obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla entró a regir y los ticos corren por encontrar dosis. (Cortesía Ministerio de Salud )

Hay que recordar que, a partir de este martes 11 de marzo, los ticos que visiten países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago, así como los países de África, sí o sí tienen que contar con una vacuna para entrar de vuelta a Costa Rica.

Es decir, pueden salir, pero no devolverse si no cuentan con el carné de vacunación al día.

Ahora Alejandro, Jose Pablo y Manfred están entre la espada y la pared y, se les está acabando el tiempo para vacunarse.

“Tengo un viaje el lunes 17 a Perú y he estado buscando, pero no encuentro nada”, nos contó Manfred, antes de explicarnos que lleva más de dos días de búsqueda.

“Yo, en diciembre, compré tiquetes para ir a Colombia ahora en abril”, contó Alejandro. “Desde entonces me han avisado de los Vacunatones, pero, por cuestiones de trabajo, no he podido y, en caso de haber podido, no calificaba”.

Incluso, nos reveló que la desesperación de muchos llegó a tal punto, que acudieron a medidas un tanto extremas para obtener las vacunas

Así se ve el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla. Foto: Cortesía.

“La gente que va a viajar conmigo y que sí pudo ir a un Vacunatón, tuvieron que falsificar los tiquetes. Agarrar el tiquete de abril y poner que salía en marzo”, reveló.

En el caso de Jose Pablo, las cosas son un poco más complicadas, ya que su viaje a Colombia está cada vez más cerca y, si bien, lleva unos 22 días buscando vacunas, está considerando seriamente cancelarlo.

Ahora, el problema es que las vacunas se encuentran agotadas en el ámbito privado.

En La Teja nos dimos a la tarea de confirmar esto y, nos pusimos en contacto con algunas de las farmacias privadas más grandes del país, para conocer si tienen vacunas disponibles, pero topamos con pared.

Realizamos la consulta en La Botica, Farmacia Saba Heredia, Farmacia La Bomba, Hospital Metropolitano, Farmacia Fischel, Farmavalue y Farmacia Sucre, en todas, nos comentaron que la vacuna no se encuentra disponible.

Cuando preguntamos una fecha estimada de llegada, en todas nos comentaron que no se tiene una fecha en concreto, pero se supone que por ahí de abril.

Y, a pesar de esta escasez, el ministerio de Salud se negó a dar una prórroga a la entrada en vigencia de la obligatoriedad.

Incluso, una de las soluciones que propuso es que los ticos se la jueguen y se vacunen en los países que van a visitar, entendiendo que no se pueden devolver hasta que cuenten con la dosis.

Pero, ¿estarían dispuestos a correr ese riesgo?

“No, jamás me la jugaría. Con lo inoperantes que han demostrado ser en este gobierno, ¿a dónde nos van a dejar, en Colombia?, ¿En el Juan Santamaría?“, dijo Juan Pablo.

“Yo jamás me iría. Estuve buscando aquí, he llamado a preguntar y no hay, que todas entran en abril, pero hay que vacunarse 10 días antes, entonces no me puedo atener y esperar”, compartió Alejandro.

Si no cuenta con la vacuna, mejor piénselo dos veces antes de salir del país. (Rafael Pacheco Granados)

“Ahorita que voy para México, voy a ver si me puedo vacunar allá, pero trae un poco de complejidades, entonces tengo que ir a ver y gastar un día de mi viaje a México para vacunarme”.

Manfred, por el contrario, es un poco más optimista.

“¡Claro que me la jugaría! Dicen que en Perú hay bastantes, entonces buscaría en esos cinco días que estoy allá“.

No hay más chance

Según explicó la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, desde ya descartaron dar una nueva prórroga para la ampliación de la obligatoriedad, ya que la propagación de la enfermedad no se va a detener.

“¿Se acuerdan que, desde diciembre, generamos prórrogas para que las personas no tuvieran esa prisa, esa molestia y anduvieran corriendo? Nosotros esperamos que desde diciembre la gente entendiera el mensaje e hiciera las gestiones respectivas", dijo en conferencia de prensa.

“¿Por qué ahora no se gestionan las prórrogas? Porque la enfermedad no va a decir: ‘está bien, entro cuando vuelva a entrar en vigencia la resolución’“.

Cientos de ticos formaron parte de las diversar "Vacunatón" que organizó el Ministerio de Salud. Foto: Cortesía.

En cuanto a los Vacunatones, ¿se van a hacer más?

La ministra también descartó esta opción, asegurando que el mercado internacional para conseguir vacunas está complicado y, que si bien, hicieron el pedido, solamente lograron entrar a lista de espera, ya que se le está dando prioridad a los países que tienen focos de contagio.

Lo que sí es que según dio a conocer la viceministra Mariela Marín, con base en la orden de compra de la Cámara de la Salud, para finales de abril estarían entrando 4.500 vacunas, con otras 12.000 llegando a finales de mayo.

Incertidumbre

Ahora, la pregunta del millón es: ¿hay o no casos de fiebre amarilla en el país? Y la respuesta corta es no, pero el ministerio de Salud se tiene un enredo en cuanto a este tema.

Resulta que el sábado 8 de marzo, publicaron un comunicado en el que aseguraron que, con base en cifras del Ministerio y de la OPS/OMS, se habían registrado 14 casos.

En esta captura se puede ver donde el Ministerio asegura que sí hay casos de fiebre amarilla en el país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

No obstante, este martes 11 la ministra Munive aseguró en un video que no hay casos registrados en el país. Cuando le consultamos cuál de las dos cifras es la real, aseguraron que se trató de un error y que, en los últimos 50 años, no se han reportado casos.

Incluso, solucionaron la metida de pata, actualizando el comunicado en el sitio web del ministerio, donde ahora dice que los 14 casos son de la Región de las Américas.

Entonces, ¿por qué se pide esta vacuna para viajar a algunos países?

Bueno, porque estos mosquitos son endémicos de América del Sur y las regiones tropicales de África, y lo que el Ministerio de Salud quiere evitar es que alguien viaje hasta estas zonas, se infecte y se traiga la enfermedad para el país.