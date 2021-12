Valiente mamá hizo su último portalito días antes de morir

Fue el último portalito que Anabelia Morales Marín, de 59 años, ayudó a poner junto con su hija. Lo colocaron el 21 de noviembre y hasta mandaron una foto a La Teja para que la publicáramos en nuestro Facebook, porque estaba muy orgullosa de cómo les quedó.

El portalito es parte de nuestro especial de pasitos navideños de hoy.

Y es que la Navidad era su época favorita, le encantaba poner el arbolito y el pasito, pero ya en los últimos años le tocaba a su hija Ana Yancy Román armarlo porque la salud de doña Anabelita no le permitía hacer esfuerzos ni agacharse.

Eso sí, siempre supervisaba la labor y era ella quien decidía cómo se debía poner y qué piezas debía llevar.

Para Anabelia (de blanco) su familia era el tesoro más grande que tenía. Foto: Cortesía de Ana Yancy Román. (Foto: Cortesía de Ana Yansy Román)

Anabelita estaba que no se cambiaba por nadie, todos los días en la noche se iba a sentar al corredor para ver las luces del pasito y del árbol y saludaba a los vecinos que pasaban frente a su casa, en Hatillo 8; sin embargo, un dolor muy fuerte la atacó la madrugada del pasado domingo 19 de diciembre y no se pudo recuperar.

“El sábado pasado mi mamá hizo unas piñas de tamales, una semana antes también había hecho, pero ya se habían acabado, y como el lunes 20 venía un tío mío, ella quiso hacer unos poquitos para darle. Mis papás terminaron de cocinar los tamales como a la medianoche y en la madrugada del domingo fue que mi mamá se puso mal, por lo que mi hermano se fue con ella para la clínica Solón Núñez y de ahí la mandaron para el San Juan de Dios, ahí la examinaron, dijeron que tenía unas piedras en la vesícula y los riñones, la inyectaron y la mandaron para la casa.

“El lunes se me descompuso, así que me la llevé para el San Juan de Dios de nuevo y la dejaron internada. El martes, cuando llegué a verla en la mañana, salió un médico y me dijo que habían tratado de contactar, pero no habían podido, mi mamá había muerto ese martes a las 8:10″, recordó.

La señora le iba diciendo a su hija, Ana Yancy, cómo quería que hiciera el portal este año. Foto: Cortesía de Ana Yancy Román. (Foto: Cortesía de Ana Yansy Román)

Muchas pruebas

Pese al gran dolor que siente Ana Yancy, está tranquila porque sabe que cuidó y chineó a su mamá todo lo que pudo en vida.

“Mamá cuenta que ella los primeros cinco años de vida los vivió en el hospital de Niños porque tenía una enfermedad en los pulmones. A los 15 empezó con un padecimiento raro que hacía que se desvaneciera sin motivos, pero nunca se trató para saber a qué se debía.

“Después empezó con problemas del corazón, ella durante su vida sufrió nueve infartos, pero era tan fuerte que se recuperaba, tenía problemas de circulación porque las válvulas del corazón se le obstruían, por eso tuvieron que hacerle tres anginoplastías (procedimiento para mejorar el flujo de sangre en las arterias)”.

Esta es la última foto que le tomaron a doña Anabelia. Foto: Cortesía de Ana Yancy Román. (Foto: Cortesía de Ana Yansy Román)

Pese a sus padecimientos, Anabelia siempre fue luchadora. Se casó con Jorge Arturo Román Bermúdez y tuvo dos hijos: Ana Yancy y Jason Arturo Román Morales.

Cocinaba muy rico así que por más de 15 años tuvo su soda, pero por su salud tuvo que dejarla, aún así de vez en cuando hacía empanadas de plátano maduro para vender.

“Yo veía a mi mamá como un milagro por tantas pruebas que tuvo que pasar en su vida, el corazón fue lo que más problemas le dio y al final murió por una infección generalizada en el cuerpo, no fue por el corazón, murió a los 59 años.

“Es duro saber que ya no está, la casa no es la misma, ya tenía planeado hacer un rezo del Niño con chicha y todo, pero igual lo vamos a hacer porque esa era la voluntad de ella y la vamos a respetar”, dijo Ana Yancy.

Anabelia y Jorge Arturo tenía 37 años de casados. Foto: Cortesía de Ana Yancy Román. (Foto: Cortesía de Ana Yansy Román)

Últimos días felices

La hija dice que los últimos días de su mamá fueron muy felices y eso la tiene a ella y a sus familiares en paz.

“Mami disfrutaba esta época, un día de estos hubo un desfile navideño y sacamos unas sillas frente a la casa y lo vimos desde ahí, ella estaba feliz. Después compramos un dip y unas tortillitas y nos quedamos en el corredor conversando, ella fue una persona plena hasta el final, nunca dejó que sus padecimientos la derrumbaran.

“En junio pasado, en la casa nos enfermamos de covid y mami se contagió, pero ella era tan fuerte que ni siquiera tuvo que ir al hospital pese que padecía del corazón, presión alta y también diabetes. Ella era la fortaleza de la casa, tenía un carácter fuerte y se daba a respetar, ahora nos tocará seguir la vida sin ella, pero poniendo en práctica todo lo que nos enseñó”.