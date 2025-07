¿Van a aumentar los pases de Lumaca? Esto resolvió Aresep

Las miles de personas que utilizan todos los días lo buses de Lumaca para entrar y salir de Cartago pueden respirar tranquilos. Y es que, si bien existía la posibilidad de que les subieran los pases, pegaron con pared.

El precio de Lumaca podía dispararse, pero Aresep le puso un alto.

Resulta que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) rechazó una solicitud que presentaron cuatro empresas autobuseras, quienes pedían subir en ¢155 las tarifas de Lumaca.

Ahora y esto es importantísimo dejarlo claro, Lumaca acá no tiene nada que ver y ellos no pidieron el aumento directamente.

Lo que sucedió fue que estas cuatro empresas solicitaron un aumento para sus rutas, pero, para evitar que las personas se fueran para Lumaca por tener mejor precio, estaban solicitando subirles su tarifa también para hacerlo justo.

No obstante, Aresep no les hizo segunda y determinaron que estas empresas no cumplían con los requisitos necesarios para hacer la solicitud, además de que no entregaron información a tiempo por lo que, hundieron el plan y los buses de Lumaca se quedan iguales.