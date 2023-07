Van a meter en cintura a las bicimotos y las bicicletas con motor en todo el país

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) ha confirmado este martes 11 de julio que le va a meter mano y duro a una regulación para las bicimotos y las bicicletas con motor porque en estos momentos circulan sin ninguna restricción.

Cindy Coto, directora ejecutiva del Cosevi, nos confirmó que antes de fin de año la regulación podría estar lista para aplicarse a nivel nacional.

Es posible que antes de fin de año las bicimotos y las bicicletas con motor tengan una nueva regulación. (Alonso Tenorio)

El documento se trabaja actualmente en el departamento de proyectos del Cosevi y lo que busca es marcar bien la cancha a las personas que usan bicimotos o bicicletas con motor. Para que nos entendamos mejor, aquellos transportes de dos ruedas con un motor de menos de 50 centímetros cúbicos. Si tienen motor eléctrico, que sea de menos de 5 kilovatios.

“Es importante entender que hay muchas personas que están utilizando estas bicimotos para llevar ingresos a sus hogares repartiendo alimentos, por eso el tema se tiene que analizar muy bien y comprender las necesidades de muchas familias”, explica Coto.

No hay una fecha específica para que se comiencen a regular, lo que sí asegura la directora ejecutiva es que urge porque cada día son más los que circulan por las calles diciendo que andan en una bicicleta cuando en realidad esa bicicleta tiene un motor y eso aumenta el riesgo de un potencial accidente.

En el resumen del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del año pasado, se confirmó el dato de que en el país hay 304.377 motos y bicimotos, es decir, hay 5.838 motos y bicimotos por cada 100 mil habitantes.

No ocupan licencia

La multiplicación de bicicletas a las que se les adaptó un motor de combustión o eléctrico y la venta de bicicletas eléctricas, genera dudas respecto a si ese vehículo requiere licencia de conducir. La respuesta es no, en tanto conserven la capacidad de ser pedaleadas

“Según criterio ya emitido por la Dirección Jurídica del Consejo de Seguridad Vial, cuando a una bicicleta se le pone un motor, en tanto conserve su tracción humada, es decir, la capacidad de que se desplace mediante el pedaleo, no deja de ser bicicleta. Así las cosas, no requieren licencia, marchamo ni inspección técnica”, explicó a principios de año el Cosevi.

Hay muchas personas que usan su bicimoto sin ningún tipo de protección. (Alonso Tenorio)

“También aclaró Cosevi que las bicicletas, principalmente eléctricas, que vienen de fábrica con esa condición bimodal (pedaleo y asistencia de motor) siempre y cuando se pueda pedalear y pueda avanzar con ese impulso humano”, explica German Marín Sandí, director de la Policía de Tránsito.

Eso sí, aquella bicicleta, adaptada o de fábrica, que no pueda ser pedaleada, se convierte en bicimoto (vehículos de motor de menos de 50 cc o eléctricos de menos de 5 kw), por lo que sí requiere licencia.

Es fundamental, como lo señala la Ley de Tránsito, utilizar un casco adecuado, ropa reflectante y luces en las noches, para hacerse visibles ante los ojos de otros actores viales.

No conducir por las aceras, no sujetarse a otros vehículos, no llevar menores de tres años, en caso de que la bicicleta sea para más de un pasajero, y no utilizar rutas con velocidades permitidas superiores a los 80 km por hora, son otras reglas que los ciclistas deben cumplir.