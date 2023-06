Vea cuánto cuesta una hamburguesa tica en Universal Studios, EE.UU.

Dos tiktokers de origen costarricense quedaron impresionados al conocer que en el parque temático Universal Studios en Orlando, Florida, Estados Unidos, lograron encontrar una hamburguesa tica.

Lo que sorprendió a los tiktokers Julián Valverde y Max Rodríguez, aparte de saber que ofrecían la hamburguesa, fueron los ingredientes y el precio que esta tenía en Estados Unidos.

“No es que seamos Juan Santamaría, pero somos ticos y gato por liebre no me mete nadie. Ojo que no les estoy mintiendo vean el menú Casado Burger, que es una hamburguesa inspirada en Costa Rica, que lleva aguacate, cerdo, plátano, la verdad se ve buena. Creo que el detalle que la hace tica es el plátano y el aguacate que lleva”, dijo Valverde en el video.

El precio de esta hamburguesa ronda los 18 dólares en Universal Studios; es decir, casi 10 rojitos. ¿Usted los pagaría? Ambos jóvenes lo hicieron para probar qué tan tica se sentía esa hamburguesa.

“Por un cómodo precio de 18 dólares, esto no es cómodo es carísimo, pero bueno vamos a ver si realmente vale la pena, vamos a ser los conejillos de india para que ustedes vean la experiencia”, agregaron los tiktokers.

Al final, los costarricenses dicen que recomendarían esta hamburguesa, pese al precio porque el sabor estaba bueno.