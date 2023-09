Vea el fotón de un tico que la Revista National Geographic publicó en su edición impresa de setiembre

A sus 25 años, y sin ser fotógrafo profesional, el tico Lior Berman Fernández recibió una distinción que lo llena de orgullo y alegría. La reconocida revista National Geographic España publicó una de sus fotografías en la versión impresa de este mes.

Esta fue la publicación de la fotografía de Lior Bemn en la revista National Geographic España. (Cortesía)

Esa publicación resultó una motivación para este joven oriundo de Cañas, cantón guanacasteco, precisamente donde él comenzó con esa pasión de combinar la fotografía con la naturaleza.

Su casa se convirtió en el escenario ideal, pues está rodeada de flora y fauna del bosque seco, tanto así que a diario los venados llegan a comer prácticamente al corredor, solo por poner un ejemplo.

Pero parte de la historia también inició en un viaje que hizo a Japón, donde compró su primera cámara. Eso le permitió captar las primeras imágenes de flores, plantas y animales pequeñitos, como mariposas e insectos.

“Yo soy muy autodidacta y comencé a ver tutoriales en Facebook sobre cómo tomar fotografías y cómo usar bien el equipo. Así comenzó esta aventura”, recordó este ingeniero en diseño industrial, graduado del Tecnológico de Costa Rica.

El joven tico ahora se dedica a tomar fotografías debajo del mar. Esta es una hermosa imagen que captó como parte de ese trabajo. (Cortesía)

Podríamos decir que ese fue el primer capítulo para Lior y todo lo que aprendería, no solo del arte de la fotografía, sino de la riqueza biológica de nuestro país y de todo el mundo.

Foto del mundo salvaje.

Una vez que sentía saber lo básico y un poquito más, se lanzó a practicar muchísimo con paisajes, personas, y retratos callejeros. Aprovechaba cualquier actividad para tirarse a la calle y poner a prueba sus habilidades dentrás del lente.

Hasta que llegó el momento de tomar un paso importantísimo en este recorrido: incursionar en la foto para retratar el mundo salvaje. ¡Eso era otro nivel y él lo sabía!

“Con la foto salvaje comencé cuando ahorré para comprar mi primer lente largo para tomar fotografías de aves. Tengo que confesar que las primeras fueron terribles. Veía en Internet a mis fotógrafo favoritos y me ponía el reto de tratar de hacer muy buenas fotos como ellos y comencé a practicar hasta que mejoré”, contó Bernan.

Captar aves es una de las pasiones del joven Lior Berman, quien comenzó con la fotografía natural alrededor de su casa, en Cañas.

A su pasatiempo le dedicó un año y medio exclusivo para captar las hermosas aves de nuestro país antes de dar otro paso: entrarle duro a la fotografía de herpetofauna, o sea, cualquier tipo de anfibio o reptil.

“Una vez me fui a hacer un tour fotográfico nocturno y vi la primera bocaracá en mi vida. Eso me marcó demasiado”. Y por cierto, la fotografía que publicó National Geographic fue de una bocaracá amarilla, como si los editores de esa prestigiosa revista supieran que esa serpiente envenenó de pasión a Lior.

Esa pasión terminó de concretarse cuando el joven participó de un programa de voluntariado en el Amazonas.

Poco a poco este ingeniero en diseño industrial ha ido comprando el equipo que se requiere para tomar fotografías debajo del agua. (Cortesía)

“Ahí conocí a un buen amigo que es biólogo y él me introdujo al mundo más profesional de la fotografía salvaje. Me metí más de lleno con los reptiles y anfibios. Tanto así que un día, a la una de la mañana nos avisaron de un avistamiento de una bocaracá blanca en Gandoca de Limón. Me fui con mi amigo y ya a las cinco de la mañana estábamos por allá”, relató.

En cuanto a su foto galardonada, la revista la tomó del perfil en Instagram del joven fotógrafo, donde él sube todas las imágenes con el hashtag #tufotoNatGeo. La fotografía era parte de un proyecto para documentar las diferentes coloraciones que tiene la bocaracá en territorio tico.

“Con esa imagen lo que quise fue retratar a la bocaracá con la mayor belleza que podía y con las heliconias que tenía atrás logré captarlo. Fue una alegría inmensa que la fotografía seleccionada fuera de una bocaracá porque es mi serpiente favorita”, dijo.

Lior Berman también colabora con ExSitu, organización sin fines de lucro que ofrece imágenes en fondo blanco de todo tipo de animales. (Cortesía)

Por eso, para Lior esa publicación es como tener un trofeo en la sala de su casa. También representa para él un incentivo extra para seguir con su más reciente adicción: fotografíar bajo el agua, buceando, para lo cual ha ido comprando a pocos el equipo que se requiere.

Bahamas, Panamá y Colombia son solo tres de los muchos destinos en los que ya demostró su capacidad con ese tipo de fotografías.

Y su trabajo es de tal calidad que él colabora con la organización sin fines de lucro ExSitu que se dedica a producir fotografías con fondo blanco de todo tipo de animales que las personas y organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza pueden accesar gratis.

“Siempre he trabajado fuerte para consolidarme como fotógrafo con mi propio estilo. Me siento muy orgulloso de eso, que la gente ya empieza a identificar mi trabajo, como un sello propio”, comentó.

Sin duda un gran talento costarricense que ha sabido cómo explotar las grandes bellezas que hay en Tiquicia.