Vea las impresionantes imágenes de incendio en Palo Verde que ya arrasa miles de hectáreas en Guanacaste

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Palo Verde se ha convertido en una de las emergencias ambientales más serias de este año en Costa Rica.

Lo que comenzó tras la caída de un rayo durante una tormenta seca terminó transformándose en un fuego de grandes proporciones que mantiene en alerta a las autoridades ambientales y cuerpos de emergencia.

Las llamas están sobre extensas áreas de vegetación seca dentro del Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste, una de las zonas de humedales más importantes del país. Bomberos salvó esta tortuguita de morir quemada. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Según los reportes más recientes, las llamas han consumido alrededor de 4.000 hectáreas (unos 56 parques La Sabana) dentro de esta área protegida ubicada en Bagaces, una cifra que ha aumentado aceleradamente en cuestión de días debido a las condiciones extremas que prevalecen en la zona.

Brigadistas forestales trabajan contra reloj para contener el incendio que ya ha consumido miles de hectáreas de este valioso ecosistema. (SINAC/Cortesía)

El calor y el humo complican

Uno de los principales retos para quienes trabajan en la emergencia es que el fuego se desarrolla en una extensa zona de humedales y vegetación seca, donde las altas temperaturas y la gran cantidad de material combustible favorecen la propagación de las llamas.

Columnas de humo son visibles a varios kilómetros de distancia debido a la magnitud del incendio que permanece fuera de control. (Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)/Cortesía)

Las autoridades han explicado que, en muchos sectores, resulta demasiado peligroso que los bomberos forestales ataquen el fuego de forma directa. Por esa razón, buena parte de las labores se realizan con maquinaria pesada, creando barreras para intentar frenar el avance del incendio.

Las altas temperaturas, el viento y la abundante vegetación seca dificultan las labores para combatir el fuego en Palo Verde. (Alonso Tenorio/La Nación)

A esto se suma la enorme cantidad de humo que genera el siniestro. Las columnas pueden elevarse cientos de metros y desplazarse varios kilómetros impulsadas por el viento, afectando incluso comunidades alejadas del parque.

El incendio comenzó tras la caída de un rayo durante una tormenta seca, según reportes de las autoridades ambientales. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Animales buscan escapar de las llamas

La preocupación no se limita únicamente a la vegetación. Palo Verde alberga una extraordinaria riqueza natural y es considerado uno de los humedales más importantes del país.

Maquinaria pesada y personal especializado participan en la apertura de cortafuegos para intentar frenar el avance del incendio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Conforme el fuego avanza, diversas especies silvestres se han visto obligadas a abandonar sus hogares naturales para buscar refugio. Entre los animales afectados figuran tortugas, venados y varios tipos de felinos que habitan dentro de esta reserva natural.

Entre humo, calor extremo y largas jornadas, los brigadistas dan la pelea para salvar uno de los tesoros ecológicos de Costa Rica. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Expertos advierten que los daños ambientales podrían extenderse más allá de las áreas quemadas, ya que la alteración de los ecosistemas impacta los sitios de alimentación, reproducción y descanso de muchos animales.

Autoridades ambientales mantienen vigilancia permanente en la zona ante el riesgo de que las condiciones climáticas favorezcan nuevos focos de incendio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Gran incendio

Como medida preventiva, las autoridades mantienen cerrado temporalmente el Parque Nacional Palo Verde mientras continúan las labores para controlar la emergencia y garantizar la seguridad tanto de visitantes como del personal que trabaja en el lugar.

Miles de hectáreas han quedado marcadas por las llamas en una emergencia ambiental que preocupa a todo el país. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El incendio ocurre además en un año particularmente complicado para Guanacaste, donde varias áreas protegidas han enfrentado incendios forestales de gran magnitud durante la temporada seca.

Nada más vean la cantidad de ceniza que ya se acumula en algunas partes de Palo Verde. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Luis Gabriel Barrantes Gómez, jefe de batallón de Bomberos de Costa Rica, explicó que “Bomberos está de la mano con SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) en las labores de control y liquidación del incendio forestal en Palo Verde.

Diversas especies silvestres han tenido que desplazarse para escapar de las llamas que amenazan su hábitat natural. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Es un incendio considerado de grandes magnitudes que ha consumido más de 4 mil hectáreas. Esta realidad nos obliga a tener un perímetro del fuego bastante amplio para entrar con las unidades para luchar contra el fuego”.

Es la lucha dura de los bomberos, proteger al vida silvestre como los venados. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Barrantes Gómez aseguraque consideran controlado ya el incendio, pero “la gran cantidad de material vegetal con puntos calientes en el perímetro de incendio puede provocar nuevos incendios que incluso podrían ser más grandes en algunas zonas donde ya el fuego está controlado”.

Miles de aves viven de las riquezas naturales en Palo Verde. Esta foto es del 2 de junio donde todavía el fuego no había llegado. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

¿El fuego está controlado?

El jefe de batallón de Bomberos nos aclaró que “el fuego está en labores de control. Tiene en todo su perímetro puntos calientes aún y se está en labores de liquidación. No está completamente en control, por así decirlo, de que ya no hay fuego.

El Parque Nacional Palo Verde permanece cerrado temporalmente mientras continúan las labores de control y monitoreo de la emergencia. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Sí hay fuego porque todavía dentro del perímetro se están quemando zonas. No está al 100% controlado como para decir que el fuego no va a avanzar más. De hecho, estamos en la parte más crítica porque todos esos puntos calientes, todas esas islas encendidas, más el clima (viento, temperatura), pueden provocar un nuevo fuego o que uno que estaba por apagarse se reinicie y vuelva a avanzar sin control”, apuntó.

Los bomberos tienen el fuego encerrado, pero todavía no controlado. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Sí nos explica el bombero que el fuego está confinado, o sea, como encerrado. Los bomberos trabajan específicamente en labores de control y liquidación; sin embargo, en estos casos, con el clima en contra y tanta vegetación seca, es como tener un toro encerrado en una cuna de bebé; en cualquier momento despedaza el encierro y hasta corre con más fuerza. Esperemos en Dios que no sea así.

Es del tamaño de unos 56 parques La Sabana lo que se ha quemado. (Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)/Cortesía)

“Entre el SINAC y Bomberos estamos trabajando entre 50 y 60 efectivos por día. La cantidad cambia porque por día llegan nuevos bomberos voluntarios”, dice don Luis Gabriel.

Joya natural bajo amenaza

Palo Verde es reconocido nacional e internacionalmente por su biodiversidad. Son 18.418 hectáreas de pura biodiversidad; o sea, 198 kilómetros cuadrados. Fue declarado parque nacional el 30 de abril de 1978.

Esta tortuguita no pudo ser salvada de las llamas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Sus humedales sirven como refugio para cientos de especies de aves, mamíferos y reptiles, además de ser un sitio de enorme importancia para la conservación ambiental en Centroamérica.

Mientras las brigadas continúan trabajando día y noche, la esperanza es que las condiciones climáticas permitan finalmente contener un incendio que ya deja una profunda huella en uno de los tesoros ecológicos más valiosos de Costa Rica.