Vea las mejores fotos de la marcha por la educación

Aquí la marcha de la educación que reunió a muchos sectores sociales en defensa de presupuesto para el sector. Foto: Alonso Tenorio

Sindicatos, grupos sociales, docentes, y miles de estudiantes del sector público participaron en la marcha por la educación este miércoles 28 de agosto.

Esta marcha en pro de la educación pública arrancó en el parque La Merced, tomando las calles principales del centro de San José, hasta llegar a la Asamblea Legislativa.

Muchos de los asistentes fueron con globos, afiches, pancartas, letreros, en muchos de ellos se leían frases a favor de la educación costarricense y en contra de las medidas del Gobierno de reducir los recursos económicos.

“¡Un país que no invierte en educación, no tiene futuro!”, “¡Basta de recortes!”, “Exigimos un aumento en el presupuesto para infraestructura e inmobiliario”, “La educación es un derecho, no un privilegio”, “Invertir en educación es invertir en el futuro”, fueron parte de las pancartas presentes en la marcha por la educación.

Marcha por la Educación se llevó en el centro de San José. Foto: Alonso Tenorio

La marcha por la educación afectó el paso por la avenida segunda, la mañana de este miércoles, aunque sí hubo oficiales colaborando con los conductores. Foto: Alonso Tenorio

Uno de los reclamos en la marcha por la educación es que el sector tendría el presupuesto más bajo de la historia en 2025. Foto: Fernanda Matarrita