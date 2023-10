Vea las preguntas sobre el hospital de Cartago que la presidenta de la CCSS no supo contestar

La presidenta de la Caja Costarricense de Segura Social (CCSS), Marta Esquivel, quedó mal parada este lunes en la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, ya que los diputados le dieron durísimo por estar en contra de la construcción del nuevo hospital de Cartago como ya se había negociado.

Marta Esquivel asegura que los atrasos se deben a que ha encontrado inconsistencias en el proceso de compra del terreno, entre otros trámites, pero los legisladores aseguran que muchos informes y hasta auditorías internas de la misma Caja avalan todo el proceso y dan luz verde para continuar con la construcción.

Antonio Ortega le dijo a la jerarca que no estaba preparada para el cargo. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El legislador Antonio Ortega, del Frente Amplio, fue uno de los que no se guardó nada y le habló sin pelos en la lengua a la presidenta de la institución.

Antonio Ortega: “Doña Marta, ¿usted ha recibido alguna vez atención en el hospital de Cartago, en la sala de Emergencias?”

Marta Esquivel: “No he recibido, pero sí he ido y he compartido la situación que tiene todo el hospital”.

Antonio Ortega: “¿Algún familiar suyo ya recibido atención en la sala de emergencias del hospital de Cartago?”.

Marta Esquivel: “No señor”.

Antonio Ortega: “¿Usted sabe cuánto es el tamaño de esta sala de emergencias?”.

Marta Esquivel: “No podría darle el dato exacto”.

Los diputados le reclamaron a Marta Esquivel el atraso en el proyecto del nuevo hospital de Cartago. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Antonio Ortega: “No llega a 300 metros cuadrados. ¿Sabe para cuántas personas está preparada para atender esa sala de emergencia?”.

Marta Esquivel: “No tendría el dato exacto”.

Antonio Ortega: “Con razón es tan inhumana cuando habla del hospital, viera que está preparada para 28 pacientes y normalmente se atienden entre 70 y 90 personas. ¿Sabe cuánto dura una ambulancia en hora pico del hospital Max Peralta al Calderón Guardia?”

Marta Esquivel: “No tendría idea exacta, pero supongo que podría ser unos 40 o 45 minutos, supongo que depende del día o hora”.

Antonio Ortega: “Se nota que no conoce, es una hora y media en hora pico, es lo que dura alguien en trasladarse del hospital de Cartago al Calderón Guardia. ¿Usted sabe lo que en el lenguaje médico significa la hora de oro?”

Antonio Ortega le hizo varias preguntas a la presidenta de la Caja y ella no supo responder

Marta Esquivel: “Es la urgencia en la atención de las personas”.

Antonio Ortega: “Está equivocada doña Marta, me da mucha pena y denota que usted no está preparada para este cargo, ni tiene la sensibilidad social. La hora de oro significa la hora que los especialistas del tema cardio le dan a las personas que sufren un infarto para poder ser atendidas. En el hospital Max Peralta de Cartago no se tiene el equipamiento para atender a las personas con este problema”, aseguró el legislador.

Al final de la comparecencia la presidenta de la Caja se negó a responder preguntas de la prensa.