Vea lo que debe tener si va a debutar como torero improvisado en los festejos de Fin de Año

Los toreros improvisados deben estar protegidos por una póliza, para disfrutar de esta actividad. Cortesía.

Si va a debutar como torero improvisado en las corridas de toros de Fin y Principio de Años tome en cuenta, que para hacerlo debe tener una políza.

Según el Instituto Nacional de Seguros (INS), los participantes de estas actividades deben estar protegidos por las pólizas correspondientes.

“Es importante recordar que la póliza de Riesgos del Trabajo no ampara a los llamados Toreros Improvisados, sino que, para ellos, el organizador del evento debe adquirir un Seguro Colectivo de Accidentes Personales“, aseguró Jorge Corrales, subjefe de la Dirección de Seguros Personales del INS.

Esta inversión es por persona y por evento (de un día). Para calcular el monto total por cada evento, se debe multiplicar el monto de la prima por persona, por la cantidad de personas que participarán en el evento.

LEA MÁS: Gordo Navideño: Un hombre de 65 años compró a gallo tapado y pegó ₡200 millones

Por ejemplo, para una corrida en la que participarán 100 personas como montadores o toreros improvisados, y el organizador desea contratar la opción de monto asegurado de ¢3 millones por persona, el costo sería de ¢1.720.000 más IVA.

¿Por qué los toreros improvisados no están cubiertos por la Póliza de Riesgos del trabajo?

La actividad de los toreros improvisados no es catalogada como una actividad laboral y por lo tanto, las lesiones que se generen con motivo de las corridas en un redondel no pueden ser cubiertas por el Seguro de Riesgos del Trabajo a no ser que exista una relación laboral entre el organizador y el torero.