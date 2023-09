Vea qué clase de salvada se pegó una educadora con Ópticas Münkel y La Teja

Fresia Magally Piedra está toda contenta porque este domingo se llevó un regalote que le pegará una gran salvada.

Ella fue la afortunada que se llevó este domingo el regalo que dan en conjunto Ópticas Münkel y La Teja: 200 dólares en una tarjeta de regalo.

La afortunada nos dijo que el obsequio le cayó como toda una bendición porque el viernes pasado se le perdieron los anteojos, por eso con esta bendición que le llegó podrá reponerlos.

Fresia Magally Piedra dice que el regalo la sacará de un gran apuro. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fresia Magally Piedra)

“Mi hermana Kattia compra La Teja todos los días y la activa a mi nombre. Ella empezó a comprar el periódico hace años y siempre había querido pegarse algo y, bueno, ya nos tocó, estamos muy contentas. Esto me cae a penas porque estoy son anteojos y los necesito bastante.

“Hoy (lunes) me llamó mi hermana y me dijo que nos fuéramos a medias, pero yo le dije que no, que ahora el premio era mío”, dijo Fresia entre risas.

LEA MÁS: Ganador con Ópticas Münkel y La Teja: Regreso triunfal para brumoso

La suertuda contó que ella y su hermana son vecinas de Corralillo de Cartago. Ella es educadora, actualmente es directora de un centro educativo.

En su tiempo libre a la educadora le gusta mucho ver tele, disfruta las películas románticas, de esas que sacan las lágrimas.

Si usted también quiere pegarse un regalazo así, lo único que tiene que hacer es activar el código que viene en la parte superior de la portada de La Teja todos los días, ya con eso queda participando.