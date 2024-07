Vecina de Desamparados podrá estrenar lentes gracias a La Teja y Ópticas Münkel

Doña Odilie Arias Rojas es fiel lectora de La Teja.

Doña Odilie Arias Rojas activó nuestro código este domingo 14 de julio, y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 100 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

A esta vecina de Desamparados le contamos que Münkel tiene dos opciones: la óptica o bien el centro médico, donde puede cambiar su tarjeta de regalo. Fue por eso que, de una vez, nos contó todo lo que tiene planeado hacer.

“Este premio lo voy a usar para mí, para hacerme unos lentes para leer, y si sobra algo lo voy a compartir con mi hijo para que se haga los lentes de él”, comentó esta linda señora.

Esta señora, de 90 años, nos confesó que el premio le cayó perfecto y le permite ahorrar.

“El premio me cae muy bien, uno se ahorra plata, la verdad es que es una salvada, porque no hay que gastar de más”, comentó.

Una de las cosas que más le gustan a esta fiel lectora del periódico son los sucesos, pero confesó que siempre lee todo el periódico.

“En la casa no puede faltar La Teja; yo siempre me siento a leerla en el corredor. Leer me mantiene la mente activa y me gusta mucho”, detalló.

Esta linda desamparadeña nos contó que no es la primera vez que gana con La Teja, que años atrás también ganó algunos jugosos premios, y que por eso es que no va a dejar de activar el código porque siempre le llega la suerte.

Doña Odilie es jefa de hogar y nos contó que a pesar de que tiene 90 años, siempre se mantiene muy activa.

“Yo hago los quehaceres de la casa y también voy a caminar al parque con mi hijo, es una linda rutina que tenemos juntos. También me gusta ir al supermercado y asistir a la feria”, comentó.