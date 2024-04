Vecina de Desamparados salió premiada con La Teja y Münkel gracias a consejo de su mamá

Johanna siguió un consejo de su mamá y le fue bien (Cortesía)

A una vecina de Desamparados seguir un consejo de su madre la llevó a ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Johanna Chacón Rojas, lectora de la Teja y ganadora de la promoción del código de este sábado 20 de abril.

Chacón contó que el premio es una bendición y espera usarlo para cuidar la salud de sus ojos.

“Esta es la primera vez que gano con el código, uso lentes y quiero ver si me hago unos nuevos, entonces creo que los voy a usar para eso, porque uso lentes fijos. Me llegó apenas, todavía no me lo creo. Se lo debo a mi mamá, porque ella me dijo: ‘active el código, pero a su nombre’, porque siempre lo activo a nombre de ella”, explicó.

Ella agregó que aunque no participa mucho en las promos del código, sí pasa en todas en nuestra página web con las diferentes promociones que tenemos, donde ya ganó entradas para un partido.

“Gané entradas para un partido de Cartago, he ido al Fello Meza, pero yo siempre leo el periódico. Lo que más me gusta son los sucesos, me gusta mucho estar enterada de las noticias, saber quiénes han fallecido y cómo han fallecido, me gustan mucho las noticias de investigación”, reveló.

Ahora que probó suerte y le fue bien, Chacón espera seguir participando en la promoción del código y también algún día estudiar investigación criminal.