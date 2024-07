Vecina de Heredia contó que le llegó la suerte en el momento justo con La Teja y Ópticas Münkel

Doña Alicia Orozco se pegó una salvada con La Teja Y Ópticas Münkel. Cortesía

Doña Alicia Orozco, vecina de Heredia, está con una alegría muy grande, ya que el pasado martes 9 de julio recibió una llamada que la dejó muy feliz, porque podrá ahorrarse plata y estrenar lentecitos.

Esta linda señora de 70 años, fue la ganadora de la promoción de La Teja con Ópticas Münkel, en la que se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 100 mil colones) por solo activar el código que viene en la esquina superior derecha de la edición impresa de La Tejita.

La herediana nos contó que está muy contenta con el premio y nos confesó lo que piensa hacer.

“Este premio lo voy a usar para mí, para hacerme unos lentes nuevos, ya que hace como dos años no me los cambio”, detalló.

Orozco, contó que le llegó la suerte en el momento justo, porque el cambio de los lentes se lo tenía que hacer hace rato, además porque sus lentes están rayados y eso le impide poder leer y ver bien.

“Me gusta leer mucho y ya me estaba costando”, comentó.

Alicia es una fiel lectora de La Teja, de hecho confesó que todos los días compra y activa el periódico, porque le gusta mantenerse informada.

LEA MÁS: ¿Usted es de los que se frota los ojos?, ¡Deje de hacerlo!

“Todos los días compramos el periódico, ya sea cerca de la casa o en Heredia centro. Aquí en la casa yo lo comparto con mi esposo Gerardo Ordóñez. De hecho, él me dijo que fuera positiva porque yo me iba a pegar la tarjeta de regalo, y así fue, mejor dicho me dio la suerte”, confesó.

Alicia nos contó que a ella y a su esposo les gusta todo del periódico, pero dijo que una de sus partes favoritas son las recetas porque las comparte con sus familiares, incluso las hace.

Esta vecina de Mercedes Sur de Heredia es pensionada, pero contó que le gusta hacer limpieza en la casa y en su tiempo libre disfruta salir a caminar y ver televisión.