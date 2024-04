Vecina de Heredia cuidará muy bien sus ojos gracias a la promo de La Teja con Münkel

Vecina de Heredía resolverá un problema gracias a su buena suerte (Cortesía)

Una fiel lectora de la Teja fue premiada por la buena suerte y se ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Norma Artavia Acosta fue la gran afortunada de ganar con promoción del código Teja, tras activar el de este miércoles 10 de abril.

Artavia ya había sido ganadora con La Teja. La primera vez lo invirtió en su casa y ahora lo hará en su salud, porque el premio le llegó en el mejor momento.

“Yo había pegado solo una vez y me sirvió bastante, porque había comprado una refrigeradora y ahora, seguramente, lo voy a usar para sacar unos anteojos, pues ya tenía que cambiarlos. Me cayó a pelo, gracias a Dios y a ustedes”, nos contó.

LEA MÁS: Tener una buena vista no tiene por qué ser incómodo

La vecina de Los Lagos de Heredia agregó que en su casa nunca falta La Teja, porque son suscriptores y el periódico parte de su día a día.

“A nosotros siempre nos llega La Teja a la casa, siempre la pido, la leemos a diario. A mí me encanta hacer el crucigrama y me gusta cuando vienen recetas, no me gusta tanto el fútbol, pero siempre la leo toda”, explicó.

Ella afirmó que en su casa seguirán comprando y activando el periódico, primero porque les gusta estar en todas con lo que pasa dentro y fuera del país, y también porque espera volver a pegar, ya sea para beneficio propio o de un ser querido.