Vecina de Limón se llevó un gran regalo con La Teja y Münkel gracias a que visitó a su hijo

A doña Ivette Román Rivera por fin le llegó la suerte (Cortesía)

La vida le demostró a una gran lectora de La Teja que con la promoción del código las cosas buenas, tarde o temprano llegan.

Se trata de doña Ivette Román Rivera, una fiel seguidora que, por fin, este viernes 05 de julio resultó ganadora de una tarjeta de regalo con 200 dólares (casi 107 mil colones) canjeable en cualquiera de las más de 40 sucursales que Ópticas Münkel tiene a lo largo y ancho del país.

“El premio me cayó al pelo porque, gracias a Dios, ya tenía que cambiar los anteojos. Ya me tocaba, yo uso anteojos para leer, para caminar, para todo, los uso siempre. Yo activo La Teja todos los días y nunca había ganado, esta es la primera vez”, contó emocionada.

Ella agregó que nuestro periódico no le puede faltar nunca, por eso lo compra todos los días en una pulpería que está cerca de su casa, una rutina que mantiene desde hace muchos años.

“Yo soy fiel seguidora de La Teja, la compro desde que empezó, desde que valía una teja; imagínese cómo pasa el tiempo. Me gusta mucho leer los sucesos, todo lo de farándula, para estar enterada de los artistas y eso, y me encantan las promociones, obvio”, explicó.

Justamente, fue una visita a su hijo y su fidelidad por leernos, lo que le trajo la suerte a doña Ivette, ya que ella es vecina de Pacuare Nuevo de Limón y el viernes viajó hasta Alajuela para pasar unos días con su hijo, pero antes compró La Teja en la estación de buses Caribeños.

“Yo vivo en Limón, pero estoy en Alajuela por mi hijo. Ayer, cuando venía, compré el periódico en Caribeños y ese fue el que me dejó la suerte. Venía con mi nieto y él me dijo ‘¿Tita, no va a activar La Teja?’, y entonces me puse a activarla, gracias a Dios”, recordó.

A pesar de que ya le llegó la suerte y podrá estrenar anteojos nuevos, Román prometió seguir informándose de todo con La Teja, y participando en todas las promociones, pues tiene claro que con solo activar el código que viene todos los días en nuestra portada, podría beneficiar su salud o la de un ser querido.