Vecina de Moravia hará una gran obra gracias a promo de La Teja con Münkel

Ganadora del código Teja (Cortesía)

Una fiel seguidora de La Teja topó con suerte este miércoles 10 de julio y se llevó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeable en cualquiera de las más de 40 sucursales que Ópticas Münkel tiene en el país.

Se trata de Carmen María Salazar Solano, quien, gracias a su fidelidad a La Teja y a su buena suerte, ayudará a un ser querido.

“A veces a uno se le olvida que lo activó y cuando me llamaron me puse muy emocionada. Ya he ganado tres veces, pero hace más de dos años no salía ganadora. Le voy a dar el premio a un familiar que ocupa anteojos, yo también ocupo, pero todavía me la juego”, explicó contenta.

Esta vecina de Los Sitos de Moravia contó que nuestro periódico es parte de su día a día, solo no lo compra cuando se agota, pero intenta que no le pase.

“Ayer le dije a la señora: ‘guárdeme La Teja’, por dicha me hizo caso y vea, pegué. Me gusta el Con Voz, Al Chile, Deportes, Nacionales y un poquito de todo, a mí me encanta La Teja”.

Doña Carmen aseguró que seguirá participando porque sabe que con la promo ella puede aprovechar el premio o ayudar a alguien más.

“Es tamaña ayudita y lo más bueno es que si uno no necesita en ese momento y hay algún familiar, un hijo, un primo o quien sea que le urja más, uno puede ayudar y seguir activando el código por si vuelve a pegar”, concluyó.