Vecina de Moravia le dará un gran regalo a su esposo gracias a la promo de La Teja con Münkel

Doña María es vecina de Moravia y fiel lectora de La Teja (Cortesía)

Una vecina de Moravia fue la afortunada de ganar una tarjeta de regalo por 200 dólares (104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, tras activar nuestro código del jueves 21 de setiembre.

Doña María Ramírez Soto, probó su suerte, salió favorecida y ahora podrá sorprender a su esposo con un lindo regalo.

“Me siento feliz de la vida, más que ahora se puede aprovechar ese premiecito en otras cosas, no solo en ópticas, porque Münkel tiene también otras opciones. El premio se lo daré a mi esposo, ya que necesita ir al dentista, entonces me queda a penas”, mencionó.

LEA MÁS: Münkel les lleva a los clientes que viven en zonas alejadas los lentes de contacto hasta sus casas

Ramírez siempre activa la promoción y tenía la esperanza de ser la ganadora para ayudar a su marido.

“Yo le estaba pidiendo a Dios y le dije, que si me lo ganaba era para mi esposo, porque yo sé que los trabajos de dentistas son muy caros, entonces esto es un empujoncito”.

Ella agregó que esta es la tercera vez que gana activando el código Teja, porque es una fiel lectora.

“Yo tengo muchos años de estar informándome con La Teja, es un periódico que me entretiene mucho porque yo soy pensionada, entonces me gusta estar haciendo cosillas y este trae crucigramas y en general me gusta mucho leer, yo leo todo desde la primera página a la última y los domingos me encanta por la receta que trae, un día hice un queque lo lleve a un novenario y a todos les gustó”, concluyó emocionada.