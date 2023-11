Vecina de Moravia podrá disfrutar de una tarjeta de regalo por 200 dólares gracias a Ópticas Münkel y La Teja

Doña Blanca Rosa Duarte es una fiel lectora de La Teja. Cortesía

Doña Blanca Rosa Duarte Ulloa está toda contenta, pues recibió una llamada que le alegró mucho el día, ya que ella salió ganadora de una tarjeta de regalo por $200 dólares (aproximadamente 106 colones) canjeables en Ópticas Münkel.

A doña Blanca le contamos que Ópticas Münkel, aparte de tener varias tiendas donde se especializan en la vista, también tiene un Centro Médico especializado, fue por eso que de una vez nos contó qué iba a hacer con su premio.

“Este premio me cayó de perlas, y lo voy a usar para cambiar mis lentes, porque ya me tocaba”, comentó.

Esta vecina, de 67 años, nos confesó que su esposo es quien le compra La Teja.

“Mi esposo va todos los días a la panadería y cuando va por el pan me trae de una vez el periódico porque él sabe que me gusta leer a la hora del almuerzo”, comentó.

Esta afortunada ganadora también nos contó que todos los días activa el código.

“He ganado dos veces, y me gustan mucho todas las secciones; los fines de semana me gustan mucho las historias y no me las pierdo”, agregó.

Blanca Rosa expresó su gratitud y alivio al bolsillo por haber ganado esta tarjeta de regalo ya que nos comentó que el costo de adquirir lentes nuevos puede ser bastante costoso y esta gran oportunidad le brinda un respiro financiero, permitiéndole realizar el cambio sin preocuparse de gastos adicionales.

Si usted también quiere ganar como doña Blanca, tan solo active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.