Vecina de Tibás está feliz porque recibió “un regalo de Dios” por medio de La Teja y Münkel

Magalli Patricia Gómez está que no cabe de la alegría porque este martes 12 de setiembre le llegó una sorpresa bien bonita.

Ella es vecina de la Florida de Tibás, trabaja como cuidadora de una señora y aprovechó el día libre para hacer unos mandados.

Magalli está feliz porque estrenará anteojos. Foto: Cortesía. (Cortesía)

“Pasé frente a una panadería y vi La Teja, me quedé pensando porque tenía días de no comprar el periódico y me metí para llevarme una e ir leyéndola en el bus. De una vez la activé porque hace como cuatro años había pegado, así que le tengo mucha fe a La Teja.

“Después de eso me desentendí del asunto y cuando me llamaron no escuché el teléfono, y devolví la llamada perdida, cosa que nunca hago, pero por dicha esta vez si lo hice porque era para avisarme que me había llevado el regalo: una tarjeta por $200 (poco más de 105 mil colones) en Münkel.

“Esto fue un regalo de Dios, esa es la única explicación porque desde hace días estoy teniendo problemas de vista. Tengo uno anteojos pero ya están viejos, así que me urge cambiarlos, esto es una bendición”, aseguró la mujer.

Magalli vive con su esposo, sus hijos se fueron a vivir aparte. Ella cuenta que en sus ratos libres le gusta mucho ir a ayudar a la iglesia y visitar a la mamá que está enfermita.

