Vecina de Tibás podrá ayudar a un ser querido, gracias a Ópticas Münkel y La Teja

Nancy Miranda es fiel lectora de La Teja. Cortesía

Doña Nancy Miranda Nieto está bastante contenta, ya que el pasado lunes 18 de marzo, recibió una llamada que le dio un alivio a su cartera.

Esta vecina de Tibás fue la ganadora de la promoción de La Teja con Ópticas Münkel, en la que se adueñó de una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 100 mil colones) por solo activar el código que viene en la esquina superior derecha de la edición impresa del periódico.

“Este premio se lo voy a dar a mi hijo que necesita lentes, ya que desde hace tres años no se los cambia”, comentó.

Nancy, de 78 años, nos confesó que su querido hijo tiene un problema de la vista y que ahora con este premio podrá hacerse unos lentes con antireflejo, para que pueda ver puros dieces.

“El premio cayó de perlas, es algo que uno necesita y a veces cuesta sacar la plata para eso”, comentó.

Esta linda señora, nos contó que esta es la segunda vez que gana con La Teja y es por eso que todos los días activa el código.

“Me encanta La Teja, todos los días la compro, no me puede faltar, de hecho cuando voy de viaje sufro porque me cuesta conseguirla”, expresó.

Nancy como fiel lectora del periódico se lo lee todo, pero una de las cosas que más le gusta es compartirlo con su hijo, además de hacer los juegos de los fines de semana.

Lo vacilón es que doña Nancy no recibe el periódico en su casa, esta campeona cada vez que sale a caminar aprovecha para comprarlo en la pulpería, supermercado o bien, donde lo encuentre.

“Una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es caminar, y todos los días camino un kilómetro y medio, por eso siempre aprovecho para buscar La Teja”, dijo.