Vecina de Tibás podrá ver mejor gracias a su buena suerte y a promo de La Teja con Münkel

Doña Bertilda está contenta que podrá volver a ver bien (Cortesía)

A una vecina de Tibás le llegó lo que tanto esperaba gracias a que activó el código Teja de este jueves 11 de abril.

Bertilda Marín Rodríguez no perdió la fe de que algún día la suerte le iba a llegar y este jueves ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Ella aseguró estar muy feliz y emocionada de haber sido la ganadora, porque cambiar unos lentes ya era una necesidad.

“Estoy muy contenta porque ya con estos anteojos yo no veo, veo nublado y hace días estaba deseando ganar. Todo el tiempo he comprado La Teja, desde que salió. Hace muchos años había pegado y lo había usado en lo mismo. Siempre lo activo con esa intención, estoy muy contenta porque voy a ver mejor”, mencionó emocionada.

Marín agregó que tiene seis años de usar los mismos lentes y que los cuida mucho, pero que ya no dan para más.

“Gracias a Dios y a ustedes, porque yo no podía comprarlos, porque con la pensión de mi esposo no alcanza. Todo el tiempo la hemos comprado y no la dejo nunca, aunque gané, sigo comprando y activando, y es que más adelante mi esposo va a ocupar anteojos”.

Doña Bertilda aseguró que su hijo la acompañará a la Münkel más cercana cuanto antes, porque está deseando estrenar lentes y darle un empujoncito a sus ojos.