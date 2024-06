Vecina de Zapote podrá estrenar lentes nuevos gracias a La Teja y Ópticas Münkel 

Vecina de Zapote podrá estrenar lentes nuevos por solo activar el código de La Teja. Cortesía

Luisa Díaz Matheu activó nuestro código ganador este lunes 24 de junio y gracias a esa simple acción se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 105 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel.

Esta vecina de Zapote nos comentó que estaba feliz de la vida, porque podrá estrenar lentes muy pronto.

“Este premio lo voy a usar para mí, porque necesito unos lentes nuevos, ya que hace rato me tocaba un cambio”, detalló la fiel seguidora de nuestro periódico.

Para Díaz, de 79 años, este premio es una gran salvada porque se ahorra mucha plata.

“El premio me cayó excelente, la verdad que los lentes son una necesidad, y este premio fue un alivio para mi bolsillo”, detalló.

A Luisa le encanta todo de La Teja, una de sus partes favoritas son los juegos, los sucesos y los deportes.

“En la casa no puede faltar La Teja, me encanta todo lo que trae. Siempre la compramos en el centro de Zapote, de hecho uno de mis hijos me ayuda a activarla”, comentó esta linda señora.

Esta zapoteña nos confesó que no es la primera vez que gana activando el código, y que espera seguir activando más tejitas para seguir ganando.

“Siempre activamos el periódico con la esperanza de ganar”, comentó.

Díaz es ama de casa, pero nos confesó que una de las cosas que más disfruta hacer es pasear, ir a la iglesia y compartir tiempo con sus tres hijos y hermanos, porque viven muy cerquita.

vecina de Zapote se pegó una salvada con La teja y Ópticas Münkel.