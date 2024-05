Vecino de Alajuela le dará un gran empujón a su ahijada gracias a promo de La Teja con Münkel

Don Douglas ayudará a una querida ahijada. (Cortesía)

Un fiel lector de La Teja volvió a ganar con las promociones del código y se llevó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 103 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

El ganador de este sábado 25 de mayo fue Douglas Rodolfo González Figueroa, quien ya ha ganado cuatro veces con la promoción del código.

“Me cayó de maravilla, ya había ganado antes, esta es como la cuarta vez; la última fue hace como un año. En esta ocasión va a ser para una ahijada mía, quien está necesitando anteojos. Ella maneja Uber y ya va a ocupar unos lentes nuevos”, comentó.

Para este vecino de Tambor de Alajuela, la clave para ganar tantas veces es que siempre que puede compra el periódico y participa en las promociones.

“Lo que pasa es que yo la compro casi todos los días, no todos los días porque a veces no puedo, pero siempre la activo. No me puedo perder el crucigrama, después los deportes, el horóscopo, pero lo leo todo, todo me gusta”, mencionó.

Don Douglas agregó que pese a que acaba de pegar, seguirá pulseándola todos los días para salir favorecido, ya que él también usa anteojos y pronto tiene que cambiarlos. Esta vez se los va a donar a su ahijada porque es una prioridad, pero sabe que si vuelve a ganar, el próximo premio lo invertirá en cuidar la salud de sus propios ojos.