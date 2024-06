Vecino de Aserrí se pegó una salvada con La Teja y Ópticas Münkel

Mainor Chinchilla es un fiel lector de La Teja. Cortesía

Don Mainor Chinchilla Lobo, fiel lector de La Teja, activó nuestro código el pasado 4 de junio y, por esa sencilla acción, se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 106 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel.

A este fiel lector le contamos que Münkel tiene dos opciones para los ganadores: la Óptica o bien el centro médico, donde puede cambiar su tarjeta de regalo. Fue por eso que, de una vez, nos dijo lo que tenía pensado hacer.

“Este premio lo voy a usar para mí, porque tengo problemas de visión, y ya me hace falta un cambio, ya que hace más de dos años no me los cambio”, comentó este feliz ganador.

Para este vecino de Aserrí el premio es una salvada, porque se ahorra bastante plata.

“Ese premio me cae muy bien, porque yo soy pensionado y solo salimos con los gastos de la casa”, comentó.

Chinchilla, de 65 años, nos confesó que esta es la sexta vez que gana activando La Teja y espera que sean muchas más para ayudar a sus otros integrantes de la familia.

A este fiel seguidor le gusta todo de La Teja, al punto de que todos los días compra el periódico y lo activa. Además, lo lee de abajo arriba y de atrás para adelante.

LEA MÁS: Si tiene algunos de estos problemas visuales, es mejor que lo piense dos veces antes de manejar

“Nunca me pierdo nada del periódico, todo me gusta. Una de las cosas que más me gusta hacer es que después de leerlo puedo compartirlo con mis hijos y mi esposa Rosmery García, quien también disfruta haciendo los juegos”, expresó.

Lobo nos contó que él es pensionado, pero una de las cosas que más disfruta en su tiempo libre es hacer marcos para fotografías y retratos, los cuales se los vende a sus vecinos.