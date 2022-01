Vecino de Calle Blancos cuenta cómo el Cristo de Esquipulas le ayudó a vencer el cáncer

Mientras le sangraba la nariz por montones, debido a un cáncer, don Rónald Berrocal fue a una misa de sanación en el Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita y a partir de ahí su salud cambió por completo para bien.

Don Ronald y doña Rocío consideran que lo vivido en Alajuelita fue un milagro. (Cortesía)

Don Ronald tiene 67 años y está casado con doña Rocío Fonseca, quien tienen 63. Tienen dos hijos y cinco nietos. Son vecinos de Calle Blancos.

Hace cuatro años comenzó el calvario en la salud de don Ronald. Comenzó a sentirse mal de la nariz y se fue para el ebais de Calle Blancos, donde le dijeron que lo que tenía era sinusitis, con ese diagnóstico se llevó un año, como él mismo dice, “un año perdido” porque incluso hasta se fue quedando sordo.

Después de ese año le dieron la referencia para el Hospital Calderón Guardia, en donde le dijeron que tenía pólipos. Tampoco ese diagnóstico fue correcto. Tuvo el matrimonio que pagar médico privado para que dieran en el clavo con lo que tenía: un cáncer maligno.

Los autos que acompañaron la caravana de El Negrito, se adornaron con bombas. (JOHN DURAN)

Al poco tiempo del duro diagnóstico, comenzó a sangrar constantemente por la nariz hasta que un día, de tanta sangre que botaba lo llevaron al Calderón Guardia, donde estuvo de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

Una doctora le dijo que tenían que ponerle tapones a ver qué pasaba, si se le paraba el sangrado. Por dicha se detuvo un poco y lo mandaron a la casa.

Estando en su hogar fue cuando recordó que lo habían invitado a la misa de sanación en el Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita y con mucha fe doña Rocío y él se alistaron y se fueron a la misa.

La imagen peregrina del Santo Cristo fue muy chineada durante la peregrinación. (JOHN DURAN)

“Cuando vine no podía entrar porque estaba muy llena la iglesia, pero Dios es tan grande que me pasaron para adelante. Me di cuenta después que estaba la mamá del padre (el cura párraco, Luis Guillén), no la conocía, pero ella ayudó para que me pasaran adelante y ya estando ahí comenzó la misa y todo lo más lindo.

“Cuando el padre pasó el Santísimo por todos lados, en un momento llegó a donde estaba yo. A mí todo el mundo se me quedaba viendo porque tenía un trapo con sangre en la nariz, los chiquitos se me quedaban viendo y el padre se me quedó viendo y me puso el Santísimo en la pura cara, yo le pedí permiso para tocarlo…de ahí para acá fue una bendición, porque al lunes siguiente tenía que ir al médico porque me ponían una máscara para radiación, eso era muy fuerte porque no podía respirar por la nariz, solo por la boca.

Siempre hubo buena compañía para la imagen que salió de la catedral en San José. (JOHN DURAN)

“Me pusieron la máscara, pero no sangré más. El doctor me dijo que si seguía sangrando no me podía poner la máscara. Recibí 33 sesiones de radioterapia y no sangré más.

“Vea la bendición de Dios, me dijeron que no iba a tener saliva, no iba a tener paladar, que no iba a poder tragar comida. Nada de eso sucedió, por eso yo no puedo faltar a misa. No puedo. Desde ese día que el padre Luis me puso el santísimo, cambió mi vida”, recordó entre lágrimas de agradecimiento don Ronald.

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo, hizo fiesta al pasarle El Negrito por Cristo Rey. (JOHN DURAN)

Caravana

Así como don Ronald, cientos de historias de sanación hay de la mano del Santo Cristo de Esquipulas en tierras alajueliteñas, por eso, a pesar de la pandemia la fe sigue intacta y las peregrinaciones volvieron este 2022 en medio de las fiestas patronales en honor al Negrito, que arrancaron el pasado jueves y finalizan el próximo 31 de enero.

Este domingo 10 de enero (quinto día de la novena), se realizó la tradicional peregrinación desde la Catedral Metropolitana Santuario Nacional San José, en el centro de Chepe, hasta el Santuario alajueliteño.

Había más de 50 carros en la caravana. (JOHN DURAN)

Como fue el año pasado, la peregrinación no se hizo a pie, debido a la pandemia, por eso se organizó una caravana y cientos de personas en carro acompañaron la imagen peregrina del Negrito, además de otro montón de gente que salía de sus casas para saludarlo al verlo pasar.

La peregrinación salió a las 8 de la mañana de San José y antitos de las diez ya había llegado a Alajuelita, enseguida fue la misa y la celebró el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós.

Ya cerquita de la iglesia de Alajuelita sí hubo gente que acompañó la imagen a pie. (JOHN DURAN)

Doña Susan Gómez, dentro del Santuario, estaba alzando una bebita, Ana Lucía y dijo que la llevó como una promesa porque el embarazo fue de muy alto riesgo y tanto ella como la mamá, ofrecieron la salud y la vida de Ana Lucía al Negrito.

“Gracias a Dios es una niña sana y tiene un año”, dice con mucha alegría doña Susan.

La devoción por el Cristo de Esquipulas comenzó en el pequeño poblado de Esquipulas, en Guatemala, allá por 1594 cuando los habitantes del lugar decidieron mandar a hacer una imagen del Cristo del que tanto les hablaban los misioneros españoles.

“La imagen hecha en madera de naranjo, de color amarillo pálido oscuro, pronto fue denominada Cristo Negro. Con el transcurrir del tiempo llegó adquirir fama de milagroso y se conformó como una devoción en todo el ámbito mesoamericano incluyendo a Panamá”, escribió el antropólogo Roberto Le Franc en una publicación del Museo Nacional de Costa Rica.

Por donde pasó el Santo Cristo de Esquipulas, la gente se llenó de alegría. (JOHN DURAN)

La devoción por la imagen llegó a Costa Rica gracias a los misioneros franciscanos quienes la propagaron. El primer pueblo en recibir al Santo de Esquipulas fue Santa Cruz de Guanacaste durante las primeras décadas del siglo XIX. A Alajuelita llegó el Cristo en 1815.

Las fiestas patronales siguen, no se olvide que el sábado 15 de enero, el día oficial del santo patrono. Después de la misa habrá caravana con la imagen del Santo Cristo en las calles cercanas a la iglesia, de acuerdo a la confirmación que nos da el sacerdote Enrirque Rivero Hidalgo, cura párroco y rector del santuario nacional Santo Cristo de Esquipulas.