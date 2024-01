Vecino de Coronado denuncia que en línea del AyA les dijeron: “No tengo tiempo para estarlo perdiendo con ustedes”

Un grupo de vecinos de San Francisco de Coronado se tiraron a la calle por la falta de agua. Cortesía.

Un grupo de vecinos de San Francisco de Coronado se tiró a la calle este miércoles, como medida de presión ante los problemas de comunicación a la hora de informar de la suspensión del servicio de agua.

Alexander Hidalgo, uno de los miembros del Comité Pro Agua de San Francisco de Coronado, contó que los pobladores de esta comunidad están cansados, porque tienen con problemas de racionamientos durante todo el año y ahora, con el tema del agua contaminada, también están sufriendo.

LEA MÁS: Secretario del PLN ante la contaminación del agua: “El país no debería aceptar tanta incompetencia”

“A diferencia de los demás distritos del cantón de Coronado, a nosotros nos llega el agua de la red de Tres Ríos, que abastece a Guadalupe y de ahí pasa a dos tanques más. A raíz del problema de la contaminación del agua, están haciendo cortes para darle agua a ellos, algo que es totalmente entendible, pero nuestra molestia no es por eso.

“Lo que genera disgustos es que no avisan con tiempo de las suspensiones, ayer (martes) dijeron que el servicio se iba de 2 p.m. a 10 p.m. y eran las 5 de la mañana y no había agua, no tuvimos durante toda la noche. Ahora llegó un poquito, pero ya se volvió a ir”, expresó.

Hidalgo afirmó que este es un problema recurrente y hasta afirman que podría ser discriminatorio.

Hasta los peluditos sufren por la falta del líquido. Cortesía.

“Nos molesta la falta de transparencia de Acueductos y Alcantarillados, la comunidad está cansada, porque cualquier problema que se dé en la GAM afecta a San Francisco de Coronado.

“Lo que nos llama la atención es que comunidades como Santa Ana o Escazú no se ven afectadas, hasta sentimos que es un problema de discriminación”, agregó.

Alexander aseguró que ya pidieron camiones cisternas, pero el AyA no ha enviado a ninguno para llevar el líquido a la comunidad. También dicen que han llamado a la línea 800-REPORTE, pero en vez de ayudarlos, aseguran que les han salido con groserías.

“Una de las compañeras del comité llamó a la línea 800-REPORTE y la persona le dijo: ‘No tengo tiempo para estarlo perdiendo con ustedes’, porque para ellos nosotros no somos importantes. Esta es una respuesta inaceptable y vamos a presentar una queja, porque somos abonados y pagamos por nuestro servicio”, destacó.

LEA MÁS: Aresep le da una excelente noticia a quienes están sufriendo por el agua contaminada

Este vecino aseguró que si las autoridades no los escuchan y no atienden sus solicitudes, harán manifestaciones más grandes.

“Hoy (miércoles) participó poca gente porque muchos están trabajando, pero sé que si convocamos para el fin de semana podría ser más masivo, inclusive podríamos hacerlas el día de las elecciones municipales”, afirmó.