Vecino de Coronado se pegó una salvada con la promo de La Teja y Ópticas Münkel

Carlos Calderón Solís es fiel lector de La Teja. Cortesía

Un coronadeño fue el afortunado ganador este martes, tan solo por activar el código de La Teja, ya que se ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 106 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Don Carlos Calderón Solís nos contó que está muy contento y que el premio piensa aprovecharlo al máximo.

“Este premio lo voy a usar para mí, porque necesito unos lentes, y aunque veo bien porque hace algún tiempo fui operado de cataratas, me sirven para leer”, comentó el fiel lector.

A este señor, de 69 años, al igual que muchos otros lectores, el premio le cayó de maravilla, ya que es de gran ayuda para la economía familiar.

“Estos premios son muy importantes, porque le ayudan a uno, además se aprovechan al máximo”, detalló.

Este fiel seguidor de La Teja nos contó que es la cuarta vez que gana; de hecho nos confesó que tiene mucha suerte.

“A la casa todos los días llega La Teja, después de leerla acompañada de un café, la activó. Ya he ganado cuatro veces y he podido ayudar a mi familia, con quienes también me gusta compartir el periódico”, comentó.

LEA MÁS: Ponga atención a estos síntomas, ya que podría tener ojo perezoso

Carlos contó que él es un fiel lector de La Teja, y que no tiene una sección favorita porque siempre la lee toda de atrás hacia adelante y queda bien informado.

Este feliz ganador es un ingeniero informático pensionado, pero nos comentó que una de las cosas que más le gusta hacer en su tiempo libre es aprovecharlo al máximo y meterse en cursos de jardinería, reciclaje y otros temas.