Vecino de Curridabat: “Tuve un infarto a los 33 años mientras corría”

El 8 de febrero del 2022 Juan Diego Salas vivió uno de los episodios más duros de su vida mientras salía a correr, como lo hacía tres o cuatro veces por semana.

Juan Diego Salas, sufrió un infarto a sus 33 años. (Cortesía)

“Tenía una semana de haber cumplido los 33 años, estaba corriendo ese día y cuando iba por Muñoz & Nanne, en San Pedro, ya me faltaban como dos kilómetros para llegar a mi casa y empecé a sentir un ardor muy fuerte en el pecho, como que se me estaba congelando”, relató Salas, vecino de Curridabat.

Al principio no creyó que fuera un infarto, por lo que optó por seguir caminando, pero a los cien metros tuvo que detenerse por completo, se sentó a descansar y se le empezaron a dormir los brazos y las piernas, por lo que pidió ayuda a una joven que iba pasando.

Cuide los kilos de más porque le pasan factura al corazón

“Los signos vitales, la presión y la oxigenación me salieron bien cuando me los tomaron en la Cruz Roja, pero el dolor era muy fuerte, por lo que decidimos irnos para el Calderón Guardia y cuando me hicieron el electrocardiograma, confirmaron que era un infarto y me hicieron un cateterismo de emergencia”, narró el joven periodista.

Él, durante el 2021, estuvo practicando crossfit y haciendo actividad física regularmente, pero dejó de entrenar como a finales de año y retomó en el 2022 corriendo entre seis y ocho kilómetros diarios.

Buenos hábitos

Asegura que tenía una alimentación saludable, la mayoría del tiempo, con algún pecadillo un fin de semana y nadie en su familia había sufrido un infarto.

Juan Diego está a pocos días de cumplir un año de su operación. (Cortesía)

“Lo que me dijo el doctor después de hacerme el cateterismo es que sí tenía unas capas de grasa acumuladas en una de las arterias, lo que, sumado al esfuerzo físico por la corrida, generó un coágulo en la sangre que me provocó el infarto”, explicó Juan Diego.

Al consultarle si estaba pasando por un período estresante en ese momento de su vida, nos contó que laboralmente no, porque se encontraba desempleado, pero que pese a que siempre ha sido de tomarse las cosas con calma, no descarta que haya podido influir.

Finalmente, Salas descarta la posibilidad de que la vacuna por el covid haya sido la causa de su infarto, porque no se había vacunado aún contra la enfermedad. Sin embargo, sospecha que en agosto del 2021 pudo haberse contagiado, porque la pasó muy mal con una gripe.

Aumento

La nota con Salas surge porque, según datos del INEC, las muertes por infartos aumentaron en el país desde que llegó la pandemia por covid-19, si quiere ver la nota completa, dele click AQUÍ.