Vecino de Guadalupe invertirá en la salud de su hijo gracias a promo del código de La Teja con Münkel

Don Ricardo ha sido favorecido seis ocasiones (Cortesía)

Ricardo Venegas Bonilla fue el lector favorecido de este jueves 05 de octubre tras activar el código Teja que regala una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

El vecino de Guadalupe aseguró que tiene mucha suerte, porque ya ha resultado ganador en cinco oportunidades anteriores.

“Me da mucho gusto haber ganado porque, últimamente, he estado enfermo y el premio me motiva bastante. Ya he ganado el premio muchas veces, como cinco o seis veces, tengo buena suerte”, mencionó.

Venegas agregó que la suerte ha estado de su lado, pero porque no falla en comprar el periódico y activar el código del día.

“Siempre veo La Teja y tengo mucho rato de comprarlo y siempre activo el numerito. Es el único periódico que compro, me gusta mucho los domingos, porque ahora estoy pensionado y paso con más tiempo libre, entonces, me gusta hacer el crucigrama”.

Don Ricardo contó que es posible que el premio se lo dé a su hijo, quien tiene 24 años de edad, está estudiando y necesita hacer cambio de lentes.

Como ha estado con problemas de salud, si le sobra dinero del premio, lo invertirá en una consulta médica o en unos exámenes de sangre, porque sabe que en Ópticas Münkel puede obtener este tipo de servicios dado que son un centro médico que trata la salud en diferentes áreas.