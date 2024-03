Vecino de Hatillo: “Me esposaron, encarcelaron y tomaron huellas como a un delincuente por protestar”

Unas 16 horas después de que lo dejaron en libertad, don David Contreras Mora, vecino de Hatillo 1, nos atendió en su casa de habitación para confirmarnos que, “me esposaron, encarcelaron y tomaron huellas como a un delincuente por el simple hecho de reclamar un derecho costarricense y mundial, el derecho al agua”.

Don David fue parte de las protestas pacíficas que realizaron los vecinos de los Hatillos el pasado lunes 18 de marzo por la mañana y terminó siendo parte de las 9 personas que detuvo la Fuerza Pública por protestar cerrando el paso vehicular en la Circunvalación.

Don David asegura que si debe volver a las protestas por el agua, lo hará con muchas ganas y mucho gusto. (Eduardo Vega Arguijo)

“A pesar de que participé en varias protestas pasadas, el lunes anterior no había visto tanta presencia policial. En un momento me pidieron mi nombre y al rato me dijeron: ‘tenemos órdenes superiores de detener a varias personas y usted está entre ellos’ y no puse ninguna resistencia, en ese momento no me esposaron.

“Nos llevaron a la delegación de la Fuerza Pública en barrio México en donde no nos dejaron ni hacer una llamada, eso sí, a parte de esa ilegalidad, los oficiales se portaron muy bien; otra muchacha y yo somos diabéticos, entonces nos compraron desayuno. A eso de las 10 de la mañana nos trasladaron (6 hombres y 3 mujeres) al Primer Cuito Judicial, ahí estuve como hasta las 6:30 de la tarde, después me dejaron en libertad”, explica don David.

David Contreras fue uno de los 9 detenidos en los Hatillos al protestar por la falta de agua

LEA MÁS: Crisis del agua: AyA pide a vecinos de una zona de Desamparados no tomar agua de la llave

¿Quedó curado de ir a las protestas de los vecinos por la falta de agua en los Hatillos? “Para nada. Al contrario, esto nos da más fuerzas, si debo volver a las protestas pacíficas, vuelvo, el problema del agua es nacional. Falta el agua en los Hatillos, Guanacaste, Heredia, Alajuela.

Desde el pasado mes de enero los vecinos de los Hatillos comenzaron a vivir fuertes problemas con el agua. (Alonso Tenorio)

“A mí me encantaría ver esa eficiencia de la Fuerza Pública para detener gente decente, pero en zonas realmente conflictivas, pero eso no lo vemos, siguen matando todos los días a la gente en las calles y no hay ni un solo detenido. Parece que somos más delincuentes los que protestamos por agua que los que ajustician personas”, recriminó don David.

Por cierto, este martes 19 de marzo, a eso del mediodía, don David sí tenía un hilito de agua en su casa, pero ya se estaba secando. “Ahoritica se va y quién sabe cuándo vuelve”, aseguró el josefino.