Vecino de Santa Ana espera empezar un tratamiento gracias a promo de La Teja con Münkel

Rodolfo espera empezar un tratamiento con el premio del código Teja (Cortesía)

Un miembro de una familia muy seguidora de La Teja fue el afortunado ganado de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Rodolfo Gerardo Leitón Hernández, un fiel lector que ganó este sábado 13 de abril y espera poder empezar un tratamiento con su premio.

“Ya he tenido la fortuna de ganar el año antepasado y por eso tengo los lentes de ahora. Esta vez, tengo entendido que Münkel tiene un centro médico. Me voy a revisar los ojos y si no ocupo otros lentes, me gustaría empezar un tratamiento para los dientes”, contó.

Leitón agregó que en su casa no puede faltar La Teja y cuando por fechas especiales no hay edición impresa, le lee todo a su mamá desde nuestra página web.

“Yo solo he ganado dos veces, mi mamá ya hasta que tiene trillo de haber ganado. Aquí no falta La Teja, los días que no sale yo me siento con mi mamá y le enseño desde el teléfono, siempre después de que ella desayuna, se baña y la patrona se pone a leer el periódico”.

Esta familia de Santa Ana es fiel de informarse con La Teja y aunque Rodolfo padre no participa en las promociones, siempre nos lee.

Tanto Leitón como su madre esperan seguir activando los códigos Teja, ya probaron que la suerte está de su lado y saben que en cualquier momento pueden volver a ganar.