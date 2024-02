Vecino de Santa Ana tentó a la suerte y fue sorprendido con promo de La Teja con Münkel

Alexander nunca había activado el código Teja y salió ganador en su primer intento (Cortesía)

Un vecino de Santa Ana no puede creer que en su primer intento activando el código Teja saliera ganador de una tarjeta por 200 dólares (poco más de 103 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Alexander Jesús Chavarría Umaña, fue el lector que salió premiado este sábado, y tuvo tanta suerte que salió favorecido en su primer intento.

“Nunca había ganado un premio así, compré el periódico, vi el código y me quedé viendo el código y me dije: ‘No se pierde nada’, pero no creía salir favorecido por tanta gente que lo compra, pero pensé que al rato se me daba, aunque nunca lo había activado”, reconoció emocionado.

Gracias a la buena suerte y a que se animó a participar, contó que podrá ayudar a su hija a cuidar sus ojos, ya que le urgen unos anteojos.

“En este caso, el premio quiero dárselo a mi hija, para que se haga un examen de la vista y los lentes. Ella tenía lentes, pero se le quebraron y cómo está en el colegio y tiene que usar la computadora y la tableta, por eso quiero que sea para ella”, explicó.

Aunque no acostumbraba activar el código, este vecino de Santa Ana nos comentó que siempre compra La Teja, porque le encanta estar en todas con lo que pasa en el país, sobre todo con los deportes y también disfruta mucho hacer los pasatiempos.

Ahora que probó y topó con suerte, espera seguir participando porque no tiene nada que perder y sabe que puede volver a llevarse una gran sorpresa.