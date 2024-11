Vecinos de Cartago cuentan la pesadilla que es entrar y salir de la provincia

Para nadie es un secreto que entrar y salir de Cartago puede llegar a ser una pesadilla. Para muchos que no tenemos que estar visitando las tierras brumosas, podría parecer un problema distante pero, para miles de brumosos es un verdadero calvario salir y regresar a sus casas.

Los vecinos de Cartago han pagado, personalmente, los atrasos en la ampliación de vías, caídas de puente y la suspensión del tren. Foto: John Durán.

Desde rutas cerradas, arreglos, ampliaciones y el servicio de tren hasta la Estación Central en Oreamuno suspendido por los próximos de dos a tres meses, la entrada y salida de Cartago nunca había sido tan complicada.

En la Teja conversamos con varios vecinos de la provincia, quienes nos contaron la pesadilla que se han vuelto sus vidas, tras la crisis de movilidad en la provincia.

Tal es el caso de don Gustavo Garita quien, desde la suspensión del tren, ha tenido que poner el despertador un poco más temprano para compensar la situación y llegar tablas a su trabajito de seguridad en San José.

La situación vial de Cartago y ferroviaria de Cartago se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de usuarios. Foto: John Durán.

“El lunes, que venía desde Chepe, duré tres horas llegando, agarré el bus allá en la Lumaca y no se puede. Yo entro a las 7 de la mañana al trabajo y ahora tengo que agarrar bus a las 5:30 de la madrugada”, nos contó.

“Con el tren era una ganga, esperemos que el arreglo sea rápido", lamentó.

Otro afectado es Anthony Hernández, vecino de Taras, quien si bien no ha tenido que madrugar tanto, cuenta el dolor de cabeza que vive a la hora de salir de su trabajo, en especial el duro golpe que ha sentido en su bolsillo, ya que debe tomar más buses para transportarse dentro y fuera de Cartago.

Las fuertes lluvias no han ayudado a alivianar la desesperante situación de movilidad de los cartagineses. Foto: Rafael Pacheco Granados.

“Depende de las horas. Ahora tengo que tomar un servicio más de bus y con el tren de noche que nos estaba ayudando, ahora afecta aún más y tenemos que usar más tiempo", explicó.

“A mí sí me ha afectado bastante. Hay días en los que el bus no pasa y no tengo el tiempo para venir hasta la estación (en Tres Ríos) entonces tengo que pagar servicios como Uber desde Cartago hasta San Pedro. Normalmente duraba una hora, ahora paso unas dos horas o más movilizándome”.

Gran gasto económico

Una situación similar vive Alejandro, vecino de Pacayas, quien tiene que hacer malavares entre trenes, buses y hasta su propio carro, con tal de salir y entrar de la provincia.

“Tengo que agarrar bus de Pacayas a Cartago, bus de Cartago a Tres Ríos (parque de Tres Ríos) y tren de Tres Ríos a Curridabat. Estoy gastando unos 2.900 colones todos los días, cuando antes gastaba 1.400 colones solo por el tiquete del tren.

“Me estoy levantado a las 3:30 de la mañana, cuando antes me levantaba a las 4:10 a. m. y, aún así estoy llegando ajustado al trabajo. A veces llego hasta 10 minutos tarde, antes llegaba 20 minutos antes. La estoy pasando mal”, aseguró.

Otro caso que refleja la complicada situación es el de Daniela Solano quien, si bien trabaja en Escazú, un poco lejos de su casa en Oreamuno, tarda casi dos horas y media para llegar al trabajo.

“Salgo a las 6 a. m. para llegar a las 8 a. m. a Escazú. Saliendo de Cartago he tardado dos hora y media. De regreso es poco, entre una hora y 45 minutos, pero porque regreso tarde para esperar que baje la presa”, contó.

“Eso sí, he tenido que levantarme más temprano por el tema de las lluvias que han afectado la carreteras, ese atraso es como de 30 minutos más".

La habilitación del paso superior por Taras ha ayudado muchísimo al flujo de carros hacia y fuera de Cartago. Foto: John Durán.

No obstante, el caso más extremo que conocimos fue el de un vecino de Dulce Nombre, quien prefirió no dar su nombre, quien ha tardado hasta 30 minutos en recorrer un tramo de 2 kilómetros, eso pasa frecuentemente en La Lima.

“Se han juntado muchas cosas que han complicado la situación: daño del puente de Dulce Nombre, trabajos de recarpeteo en la ruta alterna de Cóncavas, donde la calle es intransitable actualmente y, la única ruta alterna que queda también pasa colapsada, también los cierres del Zurquí incrementan el tráfico por Paraíso”, contó.

“Yo he optado por salir muy temprano en horas de la madrugada y regresar ya muy entrada la noche para evitar horas pico”, concluyó.

Desde el pasado viernes 8 de noviembre, se habilitó el paso superior sobre Taras, una mediada que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes espera ayude al flujo de carros.