Vecinos de Crucitas le piden al presidente soluciones a sus problemas (video)

Los vecinos de Crucitas, en la zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua, recibieron este sábado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y aprovecharon para desahogarse contándoles sus problemas.

Chaves llegó en compañía de diputados y varios ministros, así como una comitiva de la Policía de Fronteras. También estuvo presente la nueva alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, quien asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) destituyera a Alfredo Córdoba.

El presidente anunció el miércoles pasado que haría una gira a Crucitas para ver con sus propios ojos qué es lo que pasa en la zona.

El mandatario hizo un recorrido y vecinos lo llevaron a un sitio en el que hacía pocas horas los coligalleros habían estado sacando oro, incluso recogió una caja de cigarros que demostraba que poco antes habían estado fumando en ese sitio.

Los lugareños le dijeron a Chaves que les urge la reparación de caminos, acciones que permitan la reactivación económica, la generación de empleos y también una mayor seguridad, en especial para evitar la extracción ilegal de oro por parte de nacionales y extranjeros.

“Los problemas están claros, no hay acceso, no hay Internet, no hay conexión satelital, no hay caminos, no hay puente en varias partes, el agua está contaminada, la seguridad pública hecha un desastre, un desastre ambiental. Crucitas merece una respuesta lo más pronto posible”, manifestó el presidente.

