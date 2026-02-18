Vecinos de Desamparados ya no tienen que ir hasta San José centro a sacar la hoja de delincuencia, ¿ahora dónde es?

Si usted vive en Desamparados y le urge sacar la hoja de delincuencia o necesita la certificación de pensión alimentaria, le tenemos una excelente noticia: ¡Ya no tiene que ir hasta San José centro!

El Poder Judicial anunció que la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Tercer Circuito Judicial de San José, ya está entregando estos documentos.

Esto es un alivio para miles de personas que antes perdían horas en presas y filas.

Anote bien la dirección para que no se pierda; las oficinas administrativas se encuentran localizadas en San José, San Sebastián, Jardines de Cascajal, contiguo al kínder El Manantial, avenida 58, Calle 19.

¿Cómo hacer el trámite?

Tiene tres formas muy sencillas de obtener su papel:

Por la Web o App: Al solicitar su certificación en la página del Poder Judicial, ahora le aparecerá la opción de elegir el “Circuito de Desamparados” como punto para pasar a recogerla personalmente. Por correo electrónico: Si ya tiene usuario y contraseña del Sistema de Gestión en Línea, puede pedir que se la manden directo al correo. ¡Más fácil, imposible! Presencial: Si no tiene clave, puede ir a la ventanilla de este nuevo despacho con su cédula y solicitar su usuario para futuros trámites.

Nathalie Aguilar Zamora, jefa administrativa de esta sede, destacó que este cambio busca mejorar el acceso a la justicia y descongestionar la sede central.

“Reduce tiempos de traslado y espera, fortaleciendo la calidad de la atención”, aseguró.