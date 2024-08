Vecinos de San Rafael Arriba de Desamparados se tiraron a la calle para exigir solución a enorme problema

Los vecinos de San Rafael Arriba de Desamparados están hartos de estar sin agua. (Jorge Agüero)

Los vecinos de San Rafael Arriba de Desamparados se cansaron de que los bailen con excusas y se tiraron a la calle a protestar y exigir la solución a un enorme problema que han tenido todo el año.

Hartos de que les quiten el agua diariamente, por casi todo el día, los lugareños se fueron a la salida del barrio La Guaria y se manifestaron con carteles y gritos.

Los vecinos exigen que les dejen de quitar el agua todos los días. (Jorge Agüero)

El problema del agua sev inició en enero cuando empezaron los racionamientos del líquido. Aunque no es del agrado de nadie, desgraciadamente, ya es costumbre que durante la época seca hagan cortes, porque las fuentes de agua no dan abasto, pero los vecinos no comprenden por qué a estas alturas del año y con los aguaceros que hay, siguen quitándoles el agua todos los días.

Jorge Agüero, quien es vecino de San Rafael Arriba y miembro de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Bambú Higuerón, fue uno de los vecinos que salió a defender su derecho al agua.

Vecinos de San Rafael Arriba de Desamparados piden soluciones

“En un sector de San Rafael Arriba no cumplen el horario en el que, supuestamente, hacen los racionamientos de agua. Se supone que aquí quitan el agua los jueves, pero eso no es cierto, la quitan todos los días a cualquier hora y sin avisar.

“La gente no sabe qué hacer, si guardar agua o no porque a veces la quitan un rato, a veces la quitan dos veces al día, a veces vuelve el agua a altas horas de la noche, todo es incierto aquí con el agua”, expresó el lugareño.

La manifestación arrancó antes de las 6 de la mañana. (Jorge Agüero)

Los problemas con el líquido les complica la vida a los vecinos de San Rafael Arriba con tema básicos como el bañarse, lavar la ropa, cocinar y el aseo de la casa.

La Teja consultó a Acueductos y Alcantarillados a qué se debe que sigan con los racionamientos, pese a que ya está lloviendo, pero en el departamento de prensa de la institución solo dijeron que tramitarían la consulta, y aún no han enviado la respuesta.