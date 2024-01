Vecinos de Tibás denuncian que el agua sigue con un olor raro

Vecinos de Tibás denuncian que el agua sigue oliendo raro. Albert Marín / Foto ilustrativa. (Albert Marín)

Los vecinos de Tibás siguen reportando que el agua desprende un olor extraño cuando abren la tubería y este jueves, el AyA informó que se mantienen trabajando para analizar la calidad del preciado líquido.

Una persona, que no se quiso identificar, dijo a La Teja que aunque no le huele a gasolina, el agüita de su casa sigue llegando con un aroma que no es habitual.

“Como parte de las acciones realizadas, se hizo un lavado profundo en la Planta Potabilizadora de Guadalupe, así como del tanque de almacenamiento y tuberías, y se realizaron pruebas organolépticas para percibir el olor del agua.

“Las pruebas químicas realizadas se han hecho con un laboratorio certificado en puntos de muestreo clave como La Florida, San Juan, Anselmo de Tibás, El Alto, Santa Eduviges de Guadalupe y Moravia, comunidades donde se recibieron reportes de olores irregulares en el agua”, destacó el AyA.

La institución le recuerda que puede llamar al 800-737 6783 para reportar alguna situación con la forma en la que el líquido llega a su casa.