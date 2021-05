¿Chifrijo con carne de soya?, yo una vez probé un bistec con carne de soya y casi me muero, no hay nada más rico que sentir la textura de la carne, porque somos carnívoros de nacimiento. Eso (la carne de soya) debe ser como comerse un pedazo de pan, no nos va a proporcionar las mismas proteínas que nos daría una carnita molida de toro enamorado o unos muslos de pollo futbolista y ni hablar de una cadera de vaca recién casada.