Vehículo volador ya en Costa Rica: No ocupa gasolina, no gasta llantas y se ríe de las presas

No hablamos de la película La Guerra de las Galaxias. No hablamos del futuro. No hablamos de una tecnología que solo pocos en el mundo pueden conocer. Estamos hablando de un vehículo volador que es real, que usted puede conocer este abril del 2024 en Costa Rica, el primer país de Centroamérica en el que aterriza.

¿Quiere tener el futuro en sus manos? Pues le confirmamos que este vehículo volador puede verlo en la Expomóvil 2024 que se está realizando desde el miércoles pasado en el Centro de Eventos Pedregal en Belén de Heredia y que finaliza hasta el próximo 28 de abril.

Con estos chuzos voladores no hay presa que valga para los ticos. (Cortesía)

Como hay muy poquitos en el mundo, casi no se conoce, entonces a uno se le parece de primera entrada a un enorme dron, pero cuando se acerca se da cuenta que tiene dos puertas para que entren y se sienten cómodos dos pasajeros.

Este chuzo volador se llama XPENG Voyager X2 y llegó a Costa Rica con el respaldo de Grupo Purdy. Está presente por primera vez en la Expomóvil para destacar su tecnología, innovación y vanguardia.

Si usted se da una vuelta podrá ser testigo de la exclusiva exhibición del prototipo del vehículo volador que la marca (XPENG Voyager X2) presenta como solución para el transporte de pasajeros del futuro.

Los ticos somos privilegiados porque nuestro país es el pionero en Centroamérica en darle la bienvenida al XPENG Voyager X2.

Volador y eléctrico

A uno le agarra como un frío en el pecho cuando ve este tipo de carros voladores porque al ser algo tan nuevo, lo que se piensa es que ni a palos me monto en un bicho de esos porque me puedo descalabrar todo.

“Este XPENG Voyager X2 es una aeronave autónoma eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de quinta generación, la cual fue diseñada con capacidad para dos pasajeros con espacio para equipaje.

Los vehículos voladores ya son una realidad en Costa Rica

“Posee un diseño aerodinámico eficiente con fuselaje de fibra de carbono y aluminio, un modelo compacto del tamaño de un vehículo y que tiene características de seguridad avanzadas”, nos explica la gente de EXPENG.

LEA MÁS: Estos son los mejores consejos para comprar carro del año en la Expomóvil 2024

Por estos días todavía el vehículo aéreo no está en venta y se sigue mejorando para que dentro de poco esté vendiéndose en todos los mercados del planeta.

Los carros voladores ya son una realidad que llegó a Costa Rica. (Cortesía)

“Este prototipo, de uso no comercial en Costa Rica, tiene un sistema de comunicación mediante redes 4G o 5G, cuenta con ocho hélices y motores 100% eléctricos que permiten una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, así como un tiempo de vuelo de 35 minutos.

“Además, este prototipo tiene la opción de activar modos de conducción autónomos y manuales, así como un sistema de paracaídas para emergencias”, explica la empresa fabricante.

“Para XPENG, con el respaldo de Grupo Purdy, traer este vehículo volador significa algo histórico para el país, una muestra de la movilidad del futuro y de la mejor tecnología del mundo, de la cual los costarricenses pueden ser testigos”, asegura la empresa

Esta compañía se concentra en hacer vehículos eléctricos inteligentes y tecnología avanzada que busca brindar en un futuro muy cercano una experiencia de conducción de vuelo segura y eficiente, según afirmó Ernesto Rodríguez, gerente general de XPENG.

Así se ve el panel de control de estos carros voladores.

Permiso para volar

En el 2023, este modelo recibió oficialmente el permiso especial de vuelo por la Administración de Aviación Civil de China, convirtiéndose en el primer eVTOL tripulado del país en ser aprobado.

LEA MÁS: Expomóvil 2024 abrió sus puertas y ofrece carros entre los ¢10 millones y más de los ¢100 millones

Asimismo, ha realizado pruebas en Dubai y Europa como parte de los esfuerzos para autorizar su tecnología en diversos ambientes y prepararse para una venta en esos países.

Caben dos personas, no usa llantas y es completamente eléctrico. (JOHN DURAN)

“En la Expomóvil 2024, los ticos tendrán la oportunidad de conocer de cerca la tecnología de XPENG, disfrutando de una conducción más avanzada y conectada bajo el concepto ‘Intelligence that moves you’ (Inteligencia que te mueve), una experiencia nunca antes vista en nuestro país.

“XPENG exhibirá sus tres modelos totalmente eléctricos: el XPENG G3i, el XPENG G9 y el XPENG P7, este último destacándose por su innovador diseño de dos puertas delanteras en forma de ‘Ala’ (Wing edition) de última generación”, asegura la empresa creadora.

Estos vehículos eléctricos y confortables destacan por su Sistema Operativo XMART OS 2.0 y 2.5, los más avanzados de la industria, los cuales incluyen un asistente de voz con inteligencia artificial, aplicaciones nativas, control del auto por medio de celular, XPilot Driving y XPilot Parking.

Además, en el caso del XPENG G9, integra radares inteligentes en sus asistencias de conducción, una tecnología avanzada que permite un escaneo del entorno en milisegundos, gracias a sus 29 sensores, cámaras y radares ultrasónicos.

Todos los vehículos de la marca mantienen constantes actualizaciones inalámbricas en tiempo real, OTA por sus siglas en inglés, garantizando que cada vehículo cuente con las últimas configuraciones de fábrica. ¡Qué chuzo!