Vendió un premio de ¢80 millones y siente que para el Gordo Navideño 2025 saldrá el siguiente número

No podemos olvidarnos de los agüizotes porque hay miles de personas que pegaron un premio de la lotería o los chances por un sueño, el número que vieron en las alas de una mariposa, la fecha de nacimiento de un hijo o la recomendación de alguien.

La Junta de Protección Social anunció el lunes 29 de setiembre el Gordo Navideño 2025 con un premio mayor de 8 mil millones de colones en 5 emisiones, pagando 1.600 millones de colones por cada emisión. Cada entero es de 40 fracciones y vale 80 mil colones, cada pedacito vale 2 mil colones y con cada pedacito se gana, con el premio mayor, 40 millones de colones. En la foto, Laura Guillén, vendedora de lotería. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pues aquí les tenemos un buen bolado para el Gordo Navideño 2025. Resulta que una vendedora de lotería de años, que se llama Laura Guillén, sin pensarlo mucho nos recomendó con bastante seguridad que jugáramos el 11 porque ella tiene como esa incomodidad que siente uno en el pecho cuando un número le suena y le suena.

El Gordo Navideño 2025 ya está en la calle a 2 mil colones cada pedacito

Ella vende lotería en Santa Ana y con bastante alegría nos recordó que ya vendió un premio grande de 80 millones. Fue en los chances, pero la suerte es suerte y aplica para cualquier tipo de sorteo. Ya ella sabe lo que es vender un número ganador ¿le hacemos caso? Creemos que sí.

Esta foto la pusimos porque es doña Laura con el 11, pero con otra serie. Es que los buenos agüizoteros hasta en eso se fijan. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Nos vamos a adelantar a los más agüizoteros porque estamos seguros que inmediatamente se hicieron la pregunta ¿con cuál número fue que vendió el premio de los ¢80 millones? Tranquilos que nosotros también nos hicimos la pregunta y la respuesta fue bien sabrosa, porque fue con el par de patos, el 22…¡numerazo!

Aquí doña Amelia Romero (de rojo) y doña Laura Guillén, vendedoras de lotería. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

A doña Laura la encontramos en el evento que organizó la Junta de Protección Social (JPS) para anunciar la salida a la calle del Gordo Navideño, el cual se jugará el próximo domingo 14 de diciembre.

El entero vale ¢80 mil y cada pedacito ¢2 mil, son 5 emisiones. Cada entero pegado del premio mayor pagará ¢1.600 millones. Con un pedacito de la navideña usted se gana ¢40 millones.

A nosotros siempre nos ha gustado preguntarle a los que venden la suerte qué números juegan ellos y doña Laura en verdad que nos lanzó número bien lindos.

“Yo para el Gordo Navideño voy a jugar el 22, 23, el 11 y el 09. Voy a jugarme unos pedacitos de la fecha, el 14 y también al revés, el 41. Siempre es bueno jugarse la fecha”, nos dice la vendedora de lotería y con eso les dejamos otros números más para que la piense bien.

Doña Laura explica que por más agüizotes que existan la gente siempre busca los números bajos (entre el 00 y el 31), sobre todo el 10, 11 y 20. Hay un número que piden mucho, ella no supo explicarnos por qué y dice que casi nadie lo sabe, es el 05.

“Siempre es de los más buscados y la verdad me extraña, no sé por qué, pero siempre lo persiguen”, reconoció.

Aquí se les dejamos el 11 para que lo tengan de agüizote. Después no digan que no les advertimos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Pero eso no es todo, también le logramos sacar cuál es uno de los números altos (del 31 en adelante) que más busca la gente y nos dijo que el 90 ¿Qué tiene ese noventa? “No sé tampoco, pero me lo piden demasiado”, dice.

Y cuéntenos una cosa, doña Laura ¿Usted ha pegado algún día?

“Vieras que sí, ya pegué una vez con el 22, pero premios pequeños nada de millones, sin embargo, es un número con el cual he pegado varias veces, al igual que con el 23”, responde.

Lluvia de millones

El Gordo Navideño 2025 viene cargadísimo de plata, en total, se repartirán ¢26 mil millones. El premio mayor es de ¢8 mil millones en 5 emisiones, ¢1.600 millones por emisión (por entero). Cada entero trae 40 pedacitos.

El segundo premio en importancia pagará ¢800 millones, ¢160 millones por entero y cada pedacito pagará ¢4 millones. El tercer premio importante pagará ¢400 millones, con el cual usted se ganará ¢2 millones por pedacito.

Habrá 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢3 millones, 30 de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.

La JPS tiró a la calle el Gordo Navideño 2025, en la foto, Allan Marín, gerente general (izquierda); Mariela Vargas, presidenta y Alejandro Centeno, gerente de producción de la JPS. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Active y hágase millonario

La JPS invita a que se activen todos los pedacitos del Gordo que compremos. Se deben activar de dos en dos para poder participar en varias promociones, una de estas es de un sorteo de 100 enteros de la navideña por semana (8 sorteos en total) entre todas las personas que activen.

También habrá una “Promoción Flash”. Si usted compra dos pedacitos desde www.jpsenlinea.go.cr participa en el sorteo de premios en efectivo de ¢200 mil, ¢500 mil y ¢1 millón. Serán 6 premios por sorteo, un sorteo por semana y 10 sorteos en total.

Habrá un “Coleccionador digital”, se debe llenar un álbum digital con 12 pedacitos que se deben activar escaneando el código QR de cada pedacito y así queda participando también de varios millones en premios.